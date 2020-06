Congo-Kinshasa: Demande de Contribution pour Y'A ISIS KAKUSA/«SAVOIR CHOISIR»

Il a rendu de loyaux services à la Nation Congolais pendant plus de trente ans, au niveau de la Radiotélévision Nationale Congolaise (RTNC). Au début de sa carrière professionnelle, M. KAKUSA GULUNDUGA-MULONDO a été présentateur du jeu télévisé «Grand Carré» du Producteur-Réalisateur TSHITENGE NSANA dont il fut son assistant réalisateur au «Théâtre de Chez Nous» du Groupe Salongo.

Sa compétence, sa méritocratie et son honnêteté ont fait que le Directeur Général actuel lui avait confié à deux reprises, lors de son premier mandat, les fonctions de responsable N°1 de la RTNC, quand il était en mission de service.

Concepteur, Producteur, Réalisateur et Animateur des émissions « Savoir Choisir », « Nouvelle Citoyenneté et Nous », « Notre Congo » dans sa version patriotique et d'apprentissage de bonnes manières pour le changement de mentalités de nouveaux citoyens et de citoyens nouveaux de la RDC, dont la matière était tirée du livre « Les Bonnes Manières» écrit par le Docteur Gratien BOLIE MUBIALA de la clinique « La Candeur ».

Monsieur KAKUSA GULUNDUGA-MULONDO est actuellement Directeur Formateur à la Télévision Nationale. Son Etat de santé est déplorable, et mérite des soins appropriés pour lui éviter le pire. Il a besoin de l'assistance de tout cœur sensible qui voudra l'aider. Il suffit de passer par son numéro M-PESA 0819869895 qui est également son contact direct et il sera servi.

Que Dieu bénisse tout celui qui poserait son geste à temps à son égard. Merci pour tout !

Pour la Famille,

Anne-Yvonne Kusonika Kakusa Sungu/Epouse