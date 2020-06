Congo-Kinshasa: SCTP - Laya Sinsu booste plusieurs compartiments

Depuis qu'il est au pouvoir, le chef de l'Etat est sur tous les terrains pour faire le bonheur des congolais. Et ses actions méritent d'être soutenues. C'est ce que fait déjà Laya Sinsu, le Directeur Général de la Société Commerciale de Transport et des Ports.

Ce citoyen consciencieux veut faire l'Onatra-béton. Il veut effectivement relever le fi de cette compagnie qui était au bord du gouffre, et qui est en train de devenir un levier du Président de la République. On note la rénovation du chemin de fer. Daudet Laya Sinsu, parce que c'est de lui qu'il s'agit, ne se laisse par prier pour apporter sa pierre à l'édifice. Cette société publique, grâce à son leadership, a su redonner le sourire à son personnel. Il a remis la pendule à l'heure dans plusieurs compartiments de son entreprise notamment, la remise en marche des machines longtemps abandonnées, la circulation du train express, le bateau qui flotte à nouveau, le paiement régulier de salaire, une gestion orthodoxe de cet appareil de l'Etat... Le budget de l'Etat a trouvé son compte et tout semble baigner dans l'huile. De véritables béquilles pour le chef de l'Etat. Voilà pourquoi la SCTP mérite, comme veut la population le surnom de «Onatra-béton».

Il reste grand acteur sur la scène du développement de la RDC. Comme on le sait, le transport joue un rôle primordial dans cet effort en faveur de l'amélioration du bien-être du citoyen. Il n'a pas longtemps que le pays a traversé une petite crise, mais qui, bientôt sera résolu, par le dynamisme de l'un ses fils.

Avec de nouveaux engins qui sont en route pour le pays, tous les marchés doivent revenir à la SCTP. Ne parlons pas de la locomotive diesel hydraulique polyvalente qui est dotée de 2 moteurs d'une puissance acceptable à même de tracter le train passager Express Kinshasa-Matadi. Elle peut également tracter un train de marchandises d'un poids maximum de 400 Tonnes.

Les rails réhabilités, et les draisines en marche. Sur le fleuve, la navigation sera tout simplement fluide comme jamais auparavant. Les voyageurs, par cette voie seront mis dans de meilleures conditions. Quant aux ports, le renouvellement de l'outil de travail constitue déjà un acquis.

Sur le plan technique, tous les matériels de productions seront également renouvelés et soumis à la nouvelle technique de navigation dans le respect des normes internationales

Le côté ressources humaines n'est pas laissé de côté pour peu que les agents, premier producteur, voient leurs situations sociales s'améliorer. Le directeur Générale tient au renforcement des capacités de certains pour les rendre compétitifs.

Les plus âgés bénéficieront d'une retraite honorable, et d'autres seront tout simplement reconverti pour les rendre beaucoup plus compétents.

«Nous avons la conviction qu'une fois nos efforts sont mis ensemble, nous réussirons dans la ligne droite du Président de la République, chef de l'Etat, lequel a décrété l'année 2020 comme étant celle des actions concrètes, déclarait un haut responsable dans ce secteur. Et le peuple scande : « SCTP-Béton».