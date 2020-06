Algérie: Benharrats - Mettre fin à la consommation irrationnelle des ressources énergétiques fossiles

Alger — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats a appelé à l'impératif de mettre fin à la consommation irrationnelle des ressources énergétiques fossiles en vue d'assurer la sécurité énergétique en Algérie, indique dimanche un communiqué du ministère.

A l'occasion de la célébration du mois de l'environnement, Mme Benharrats a lancé un appel aux industriels, entreprises, associations et aux citoyens en général dans lequel elle a affirmé qu'"il est temps de mettre fin à la consommation irrationnelle des ressources énergétiques fossiles, de respecter la nature, de préserver les écosystèmes terrestres et marins de façon à assurer la sécurité alimentaire et énergétique aux générations futures et à garantir un cadre de vie paisible".

Elle a rappelé, à cette occasion, les efforts de l'Algérie en matière de préservation de l'environnement dans le cadre de ses engagements internationaux.

La ministre de l'Environnement a évoqué l'adoption par l'Algérie de la stratégie et du plan d'action nationaux dans le domaine de l'environnement à l'horizon 2030, portant 21 objectifs et 113 actions.

Elle a, à ce propos, cité l'objectif 19 qui prévoit l'investissement dans les écosystèmes naturels, la valorisation des filières de la biodiversité créatrices d'emplois pérennes et génératrices de revenus pour les populations locales.

Elle a également évoqué l'objectif 12 qui prévoit la préservation de 50 % des terres, représentant 44% de la superficie globale de l'Algérie et atteindre 5 % des espaces marins et zones côtières.

Pour ce qui est des efforts de l'Algérie dans le domaine écologique, Mme Benharrats a rappelé la loi 07-06 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts. L'Algérie est passée de 2 millions de m² en 2007 à 224 millions de m² en 2017, a-t-elle dit.

Rappelant, dans ce sens, le plan d'action du ministère, adopté récemment dans le cadre du plan d'action du Gouvernement, la ministre a expliqué qu'il focalisait sur trois axes essentiels, à savoir: la transition écologique, c'est à dire le passage vers l'économie circulaire, l'économie verte orientée vers les technologies vertes et la gestion intégrée des régions sahariennes et enclavées et la protection et la valorisation de toutes les richesses et ressources du Sud.

Concernant le deuxième axe relatif à la transition énergétique, il comprend l'intégration graduelle des énergies renouvelables et leur utilisation accrue dans les foyers et dans le développement agropastoral.

S'agissant de la journée mondiale de l'environnement, coïncidant avec le 5 juin, elle sera célébrée tout au long du mois de juin sous le thème "tous ensemble pour protéger et valoriser notre patrimoine naturel".

Cette année, les programmes des festivités, respectueux des mesures de confinement, mettront en exergue les efforts de l'Algérie dans la préservation de l'environnement et la protection de la biodiversité.

La ministre a mis en avant, dans ce sens, la biodiversité de l'Algérie, dont un total de 1.600 espèces végétales naturelles et agricoles, 1.000 plantes médicinales, 700 espèces végétales endémiques et 4.963 espèces animales.

Des rencontres et des ateliers de sensibilisation et de formation via visioconférence dans le domaine de la biodiversité et de la préservation de l'environnement ont été programmés également à travers plusieurs wilayas du pays.

Pour rappel, la journée mondiale de l'environnement est un événement international célébré pour la première fois en 1976, année de la création du Programme des Nations unis pour l'environnement.