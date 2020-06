Ile Maurice: Boolell - «Qu'adviendra-t-il de l'argent du NPF?»

Le leader de l'opposition, Arvin Boolell, a été le premier à intervenir durant les débats budgétaires, ce lundi 8 juin. Pendant presque deux heures, il a énuméré les raisons pour lesquelles le budget 2020/21 comporte des lacunes. Si rien n'est fait pour rectifier le tir, «nous nous dirigeons tout droit vers un chaos social».

Il a notamment évoqué l'abolition du National Pension Fund (NPF) au profit de la Contribution sociale généralisée (CSG). Pour lui, de nombreuses questions restent sans réponses. Par exemple, pourquoi seuls les citoyens âgés de plus de 65 ans seront éligibles à toucher cette pension et non ceux âgés de plus de 60 ans ? Qu'adviendra-t-il de l'argent du NPF ? «La CSG n'est pas une alternative au NPF. Cet argent appartient à la population et non au gouvernement. La population y a contribué avec la sueur de son front et elle a droit à de la transparence en ce qui concerne cette contribution», dira-t-il.

Le leader de l'opposition est également revenu sur le soutien financier de la Banque de Maurice à l'Etat. Arvin Boolell dit prévoir une dépréciation à hauteur de 25 % de la roupie avec ce transfert financier de Rs 60 milliards. «Nous sommes tous très inquiets des conséquences.»

Arvin Boolell déplore aussi l'absence d'une Constitutional Court dans le budget pour traiter les pétitions électorales toujours en cours contre le gouvernement. «Avez-vous peur ? N'oubliez pas que 63 % de l'électorat a voté contre ce gouvernement. Le Premier ministre a le devoir de venir avec des élections générales.»

Selon les informations détenues par Arvin Boolell, des discussions ont lieu entre le gouvernement et un «grand entrepreneur malgache» en vue de racheter Air Mauritius. «J'espère que cette information n'est pas correcte», a-t-il déclaré.