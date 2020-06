Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020/Pdci-Rda - Gaston Ouassenan Koné, nommé président du comité des candidatures

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), Aimé Henri Konan Bédié, a procédé le dimanche 7 juin 2020, à la nomination des membres du Comité des candidatures pour la présidentielle du 31 octobre 2020.

Ce comité est composé de 11 membres dont le général Gaston Ouassenan Koné en est le président.

Il est épaulé dans cette tâche par Me Atoubé Koko Elisabeth et Me Suy Bi Gohoré Emile. Le secrétariat est dirigé par Me Blessy Jean Chrysostome avec comme adjoint, Me Linda Dadié Sangaré.

Les membres du comité sont : Gueu Michel, Adou N'gouan Bernard, N'guessan Euphrasie Zon, Me Adjé Kacou Luc et Me Hiba Chantal.

Ce comité est chargé d'analyser et de valider les candidatures à l'investiture du candidat du Pdci-Rda à la présidentielle à venir.

A cet effet, il reçoit, de la cellule élections du comité d'organisation de la Convention d'investiture du candidat du parti à l'élection présidentielle, les dossiers de candidature ; analyse les dossiers de candidature ; organise des rencontres avec les candidats, en cas de besoin ; publie la liste provisoire du (des) candidat (s) retenus ; examine les recours des candidats non retenus et publie la liste définitive du (des) candidat (s) retenus.