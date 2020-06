Ile Maurice: Journée mondiale de l'Environnement - Unir nos forces pour préserver la biodiversité

communiqué de presse

Unir nos forces et collaborer afin de mener à bien la préservation de la biodiversité et combattre la dégradation de la nature, tel est le message du ministre de l'Environnement, de la Gestion des Déchets solides et du Changement climatique, M. Kavydass Ramano, dans le cadre des activités organisées pour marquer la Journée mondiale de l'Environnement, commémorée le 5 juin chaque année.

Le ministre a fait ressortir que 75% de perte de la biodiversité sont causés par les activités humaines, notamment la surexploitation des ressources naturelles et l'urbanisation. « Si on continue à ce rythme, on perdra une bonne partie de la biodiversité ; ce qui engendrera des pertes économiques, et impactera la sécurité alimentaire et la qualité de vie de la population du monde entier », a-t-il déploré. Selon lui, le thème choisi par l'Organisation des Nations unies (ONU) cette année, 'La biodiversité', accompagné du slogan 'C'est le temps de la nature', souligne l'importance du problème environnemental.

De ce fait, il a appelé à remettre la nature au cœur des décisions. Il a affirmé que la Journée mondiale de l'Environnement est devenue au fil des années une plateforme pour sensibiliser les citoyens sur les défis urgents environnementaux, comme la pollution marine et de l'air, le changement climatique, la disparition de la faune et de la flore. D'où le lancement d'une série d'activités à Le Dauguet Nature Trail, le 5 juin 2020, en présence de l'Attorney General, ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, M Maneesh Gobin.

Ces activités, a précisé M. Ramano, sont conformes à l'agenda du ministère de l'Environnement, axé sur le devoir et la responsabilité de protéger l'environnement. Dans cette œuvre, le ministère bénéficie du soutien clé de l'ONU. Il a également rappelé la stratégie de reforestation ainsi que de la plantation d'arbres fruitiers pour faire de sorte que les fruits locaux soient disponibles pour les Mauriciens.

De plus, M. Ramano a indiqué qu'une transition écologique et des décisions courageuses sont primordiales et seront au centre du plan directeur 2020 - 2030 qui est en cours de finalisation. Les mesures importantes prônées pour mener une transition écologique comprennent :

o La promotion de l'économie circulaire dans la gestion des déchets favorisant la réutilisation, le tri et le recyclage, qui nécessite Rs 148 millions ;

o Le renforcement des mesures pour contrer les effets du changement climatique au coût de Rs 1,2 milliards ;

o La protection des zones côtières qui sont en situation d'urgence;

o L'interdiction de l'utilisation du plastique ; et

o La mise en œuvre d'un indice relatif à la qualité de l'air.