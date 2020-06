Ile Maurice: Education - Une reprise progressive des cours dans un climat particulier

communiqué de presse

GIS- 8 juin 2020 : La reprise des cours se fera de manière échelonnée, dans un climat particulier, dès le 1e août 2020, avec des mesures sanitaires strictes, a annoncé la Vice-premier ministre, ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le samedi 6 juin 2020 à Phoenix.

La Vice-premier ministre a souligné la détermination du gouvernement à permettre l'apprentissage continu de la jeune génération dans un environnement adéquat, même en cette période de crise sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Elle a indiqué que les enseignants, éducateurs et professeurs reprendront le travail à partir du 15 juillet 2020, pour préparer la reprise des cours qui se fera au mois d'août, à l'exception des écoles maternelles qui ouvriront leurs portes dès le 22 juin 2020. Avant la reprise, les personnels enseignant et non enseignant devront effectuer le test de dépistage du Covid-19.

En outre, Mme Dookun-Luchoomun a rappelé les dispositions prises durant le couvre-feu sanitaire pour assurer l'apprentissage des apprenants, notamment la préparation des cours par 300 éducateurs ; l'enseignement en ligne ; des cours sur quatre chaînes de la télévision nationale ; et des webinaires à l'intention de

5 000 éducateurs pour les former à l'enseignement en ligne.

Nouveau calendrier scolaire pour l'année 2020

Le nouveau calendrier scolaire pour l'année académique 2020, ainsi que le calendrier des évaluations et des examens, ont été détaillés comme suit :

o Le deuxième trimestre de l'année académique 2020 s'étalera du 1e août au 18 décembre 2020.

o Le troisième trimestre de l'année académique 2020 est prévu du 7 janvier au 26 mars 2021.

Écoles pré-primaires

La reprise des cours se fera le 22 juin 2020 sur un système d'alternance : deux jours d'école pour les enfants de trois ans et, trois jours d'école pour les enfants de quatre à cinq ans.

Écoles primaires

Les cours reprendront en deux phases. La phase 1 concerne les élèves des Grades 4 à 6, qui reprendront l'école normalement à partir du samedi 1e août 2020 au vendredi 11 septembre 2020.

La deuxième phase débute le 14 septembre 2020, avec des cours le matin sur deux jours pour les élèves des Grades 1 à 3, alors que les élèves des Grades 4 à 6 auront trois jours à temps plein.

Écoles secondaires

Pendant la phase 1 de reprise des cours, les élèves des Grades 10 à 13 suivront les cours normalement à partir du samedi 1e août 2020.

La phase 2 comprend la reprise des cours sur un système d'alternance pour toutes les classes, à partir du 14 septembre 2020. Les élèves des Grades 7 à 9 auront deux jours de cours, et les Grades 10 à 13 trois jours.

Des sessions de familiarisation et de sensibilisation auront lieu les samedis 1 août 2020 et 12 septembre 2020 pour préparer les élèves et les parents au nouvel environnement scolaire.

Les écoles spécialisées (Special Education Needs Schools)

Les enfants à besoins éducatifs spéciaux retourneront à l'école à partir du samedi 1e août 2020.

Les établissements d'enseignement supérieur

La reprise se fera à partir du samedi 1e août 2020. Les cours seront dispensés principalement en ligne, alors que les examens pratiques et finaux se tiendront dans les établissements.

Calendrier des évaluations et des examens

Évaluation modulaire Grade 6

décembre 2020

Primary School Achievement Certificate (PSAC)

mars 2021

Évaluation modulaire Grade 5

mars 2021

National Certificate of Education (NCE)

avril 2021

Cambridge School Certificate (SC) / Higher School Certificate (HSC)

avril, mai, juin 2021

En outre, toute une panoplie de directives sera mise en œuvre dans les établissements et devra désormais être respectée par les étudiants, de même que par les personnels enseignant et non enseignant pour assurer un environnement sûr pour tous.

Parmi ces règles sont

o Le port du masque obligatoire ;

o Les prises de températures quotidiennes à l'entrée des établissements ;

o La distanciation dans les salles de classe et l'enceinte des établissements ;

o Le nettoyage et la désinfection réguliers des salles de classe ;

o L'augmentation de la fréquence de nettoyage des toilettes ;

o La fourniture de savon et de gel désinfectant pour le lavage des mains.