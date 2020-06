Burkina Faso: Onatel - Le résultat net évalué à 30,10 milliards de FCFA au 31 décembre 2019

L'opérateur burkinabé de téléphonie, Onatel a dévoilé ses états financiers pour l'année 2019. Selon l'opérateur, le résultat net de Onatel ressort à 30,10 Milliards de FCFA au 31 décembre 2019.

Au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires d'Onatel-SA ressort à 154,1 milliards fcfa. Le résultat d'exploitation s'établit à 45,8 milliards de fcfa , au même niveau que l'année 2018.

« Cette stabilité s'explique en grande partie par l'effort continu sur les coûts qui a permis d'atténuer l'impact du recul des revenus.

Le résultat des activités ordinaires est en retrait de 7% à 41,5 milliards de fcfa du fait essentiellement de l'importance des charges d'amortissements et des charges financières.

Le résultat net ressort à 30,1 milliards de fcfa en 2019 contre 31,8 milliards de fcfa en 2018, en raison, en grande partie, de l'importance des charges d'intérêts sur emprunts contractés lors du renouvellement des licences », explique-t-on.

Selon la même source, la base clients actifs Fixe et Mobile de Onatel-SA qui est constitué des clients prépayés, ayant émis ou reçu un appel voix (payant ou gratuit) ou ayant émis un SMS ou MMS durant les trois derniers mois et des clients postpayés non résiliés, continue à se développer à un rythme soutenu et s'établit à plus de 8,6 millions de clients à fin décembre 2019, contre 7,7 millions de clients en 2018, soit +12%.

«Les multiples innovations marketing et commerciales soutenues par la mise en œuvre des nouvelles technologies orientées vers l'extension et l'amélioration de la qualité du réseau ont permis à notre force de vente le recrutement de plus de 900 000 nouveaux clients au cours de l'année 2019.

L'activité mobile continue de renforcer les performances opérationnelles de Onatel et ressort avec un parc qui dépasse les 8,5 millions de clients à fin décembre 2019, soit une progression de 12% par rapport à 2018 », justifie l'opérateur.

Le parc du fixe est passé de 76 760 clients en 2018 à 75 291 clients en 2019 tandis que celui de l'internet s'affiche à 14 925 clients en 2018 contre 14 533 clients en 2019.

La tendance actuelle du parc fixe et internet est expliquée par la politique d'assainissement du parc engagée pour les fiabiliser.