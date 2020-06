Afrique de l'Ouest: Evaluation des Spécialistes en valeurs du trésor dans l'espace UEMOA - L'Agence Umoa-titres dévoile le classement des établissements les plus actifs

L'Agence Umoa-titres a dévoilé le classement des spécialistes en valeurs du trésor pour l'exercice 2019 sur le marché des titres publics de l'espace Uemoa.

Pour l'année 2019, les vingt-neuf (29) SVT de l'Union ont été évalués et classés en fonction des émetteurs pour lesquels ils ont la qualité de Svt.

Depuis l'instauration des Spécialistes en valeurs du Trésor (Svt) sur le marché des titres publics de la zone Uemoa, un palmarès des Svt les plus actifs est dévoilé chaque année par l'Agence Umoa-Titres.

Ces derniers, détaille-t-elle, sont au nombre de vingt-trois (23) banques et six (6) Sociétés de gestion et d'intermédiation (Sgi).

Ainsi, l'évaluation a porté sur l'ensemble des missions des Svt. C'est-à-dire leur participation aux émissions, leur niveau de contribution sur le marché secondaire et enfin la qualité de leur collaboration avec les Trésors Nationaux.

Aen croire l'agence, chacun de ces trois indicateurs évalués, revêt une importance particulière dans la perspective d'un marché régional des titres publics efficient.

Le classement montre ainsi que Ecobank occupe la première place au Bénin, au Burkina et au Mali.

En Côte d'Ivoire, en Guinée Bissau, au Niger, au Sénégal et au Togo c'est la Société ivoirienne de banque (Sib), Coris bank, Sonibank, Cbao et Coris bank qui occupent respectivement la première place dans ces différents Etats.

Les établissements classés dans le deuxième rang sont Sgi Bibe au Bénin, Coris bank au Burkina, Ecobank en Côte d'Ivoire, Brm en Guinée Bissau, Coris bank au Niger et au Mali, Ecobank au Sénégal et enfin Boa au Togo.

Pour la troisième place, Boa est revenue au Bénin, au Burkina et Mali et au Niger. En Côte d'Ivoire c'est Bicici qui occupe la troisième place alors qu'en Guinée Bissau l'Utb.

Au Sénégal et au Togo c'est Coris bank et Ecobank qui reviennent respectivement troisièmes établissements plus actifs selon le classement 2019 des Svt réalisé par l'agence Umoa-titres.