Congo-Kinshasa: Christian Kouamé - « Ce qu'il faut aux autres clubs pour rivaliser avec le Tp Mazembé »

Parmi les cadres de l'équipe, Christian Koffi Kouamé a savouré son 4e titre de champion avec le Tp Mazembé, à la suite de la décision de la Fédération congolaise de football d'arrêter la compétition à cause de la Covid-19.

Dans un entretien avec la presse du club, le milieu de terrain ivoirien qui est revenu sur ce sacre a évoqué son avenir et dit ce qu'il pense du football congolais qu'il pratique depuis maintenant 6 ans.

Avec un 18e titre de champion, le Tp Mazembé domine le football congolais.

Pour le milieu de terrain ivoirien, il y a une explication. « Je pense que tous les clubs peuvent rivaliser avec le Tp Mazembé, à condition qu'ils y mettent les moyens et offrent de gros salaires.

Si les autres équipes suivent ce que le Tpm fait, nous aurons un championnat encore plus relevé », a-t-il expliqué.

Bien que le championnat ne soit pas allé à son terme cette saison, Christian Kouamé estime que le titre est mérité pour son club. « C'est sur le terrain que nous avons montré notre supériorité en gardant notre première place.

La décision de la Fédération d'arrêter le championnat à la suite de la Covid-19 est une évidence devant laquelle le milieu du football congolais doit s'incliner.

Même si personne n'avait parié sur cette réalité... Je sais que la décision ne fait pas l'unanimité.

Il y a des équipes qui espéraient revenir dans la course aux places africaines et d'autres se battaient pour le maintien, mais dommage pour elles, il n'y a plus de choix possible parce que la situation est grave », a-t-il ajouté.

Christian Kouamé soutient, en outre, que la saison a été pleine et que chaque match a été âprement disputé. « Toutes les rencontres étaient très difficiles.

En regardant nos matches, je me rends compte qu'il n'était pas facile de nous en sortir. A Kinshasa par exemple, devant Rangers, on perd 1-0 face à une équipe qui avait arrêté de jouer.

Devant Bukavu Dawa au stade de la Concorde, on est à quelques minutes de concéder un nul, après avoir mené au score à l'extérieur.

Les Corbeaux de Bukavu égalisent, mais, à la toute dernière minute, nous marquons le but du succès.

On a eu chaud. Toutes les équipes jouent le match de l'année face au Tpm. C'était difficile, mais nous avons réussi à déjouer les pièges », a-t-il reconnu.

Concernant son avenir, le joueur ivoirien dont le contrat court toujours semble bien se sentir chez les Corbeaux et dans le championnat congolais qu'il juge très intéressant.

« Pour le moment, je suis encore là et il y a de fortes chances que mes fans me revoient encore l'année prochaine. Mon contrat court encore.

Le championnat congolais est très intéressant, il y a du talent et surtout de l'impact physique.

La Rd Congo est un pays de football et même quand on va jouer à l'intérieur du pays, il y a de l'engouement et des stades pleins », a-t-il poursuivi.