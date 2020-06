Sénégal: Programme de modernisation des villes (Promovilles) - Exécution des travaux à hauteur de 86 % dans la commune de Matam

La saison des pluies a toujours constitué une période trouble pour les populations de la commune de Matam à cause des multiples inondations durant lesquelles certaines habitations sont envahies par les eaux de ruissellement. mais bientôt, ce fléau ne sera plus qu'un vieux souvenir avec la finalisation des travaux assez avancés de construction de la digue de protection d'une longueur de 3,5 kilomètres.

Ce constat relève de l'appréciation de la coordonnatrice nationale du Programme de modernisation des villes (Promovilles), Mme Astou Diokhané Sow à l'issue d'une visite qu'elle a effectuée au cours du week-end sur les chantiers du programme, en compagnie du préfet du département Souleymane Ndiaye et du maire de la commune de Matam.

Notamment, les travaux du Programme de modernisation de la commune de Matam lancés en 2018, qui constituent la première phase du Promovilles financée par la Banque africaine de développement (BAD) et l'Etat du Sénégal, pour la réalisation de 7 km de voirie afin d'améliorer la mobilité urbaine.

Et, par la suite, les travaux, consistant à la construction d'une digue route de 3,5 km entre le premier pont de Matam et le quartier Navel, en réalisation dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du Programme de modernisation des villes du Sénégal, financée par la Banque islamique de développement (BID) et l'Etat du Sénégal.

Astou Diokhané Sow qui s'est félicitée de la performance réalisée par l'entreprise en charge des travaux de la digue lancée en juillet dernier et qui devrait être réceptionnée en août prochain, a indiqué que « l'infrastructure d'un coût de 5,5 milliards, avait été programmée dans la deuxième phase du Promovilles sur instruction du président de la République, pour préserver la ville de Matam contre les inondations ».

Tout en relevant que « la digue route et l'ensemble des ouvrages qui la composent sont d'une importance capitale pour les populations de la commune », elle a expliqué que les travaux de cette infrastructure d'un linéaire de 3,5 km se composent de la construction de la digue route d'une largeur de 9 m en crête et de 18 en base, d'une chaussée, d'une voie de raccordement à Matam sur 1 km, et aussi, d'une station de pompage des eaux de ruissellement.

Au niveau de cette digue route qui servira notamment de voie de contournement pour les populations des villages environnants de la commune de Matam, il est également prévu la mise en place de voies de traversée du bétail par des rampes et des voies de drainage superficiel des eaux pluviales pour protéger Matam et les berges du défluent Navel.

Pour l'ensemble, les travaux du Programme de modernisation des villes (Promovilles) dans la commune de Matam pour un montant total de 8 milliards de francs Cfa, ont été, de l'avis de la coordonnatrice du programme, exécutés à hauteur de 86%.

Selon Astou Diokhané Sow, le projet s'est construit dans l'optique de moderniser la voirie urbaine sur plusieurs kilomètres avec un important programme autour de l'éclairage public et de l'assainissement.