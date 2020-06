Afrique de l'Ouest: La Rti classée premier média d'Afrique de l'Ouest

En Afrique de l'Ouest, le média local qui est le plus apprécié est la Rti. Ainsi en a révélé, le classement 2020 du magazine African Business des médias les plus suivis et les plus appréciés.

Le groupe a été classé 14e devant France 24 (15e). Cinq autres média africains font partie du Top 25.

Il s'agit de Dsfv (Afrique du Sud), Mtn South Africa (Afrique du Sud), Sabc (Afrique du Sud), Azmtv (Tanzanie) et Etv (Afrique du Sud) classés respectivement deuxième, sixième, neuvième, treizième et dix-neuvième.

Quatre médias africains à ce niveau du classement, c'est une première, estime-t-on.

La Rti et quelques médias africains commencent donc à bousculer les grands groupes de médias internationaux sur le sol africain.

Les places du Top 25 ne sont plus toutes raflées par les chaînes de Canal+, Tv5 et autres. La preuve, France 24 et Trace Africa occupent respectivement la 15e et 18e place derrière la Rti.

Faut-il le noter, le classement prend en compte, non seulement, les chaînes de télévision, mais aussi, les plateformes vidéos, les chaînes de radio, et les télévisions diffusées par les opérateurs de téléphonie mobile.

Les dix premières places sont occupées dans l'ordre, par BBC (Grande-Bretagne), Dstv (Afrique du Sud), Cnn (États-Unis), Al Jazeera (Qatar), Itv (Grande-Bretagne), Mtn South Africa (Afrique du Sud), Canal + (France), RFI (France), Azmtv (Tanzanie) et Netflix (États-Unis).