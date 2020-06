Tunisie: Les «Fruits confinés» d'Elbirou - «Une magnifique aventure humaine»

... Et ils étaient en tout 67 artistes (et collectifs) de sensibilités et univers disparates à prendre part à ce projet collaboratif.

Les «Fruits confinés» d'Elbirou art gallery, un délicieux assortiment d'œuvres d'art, d'ambiances d'ateliers et autres arrêts sur quotidiens d'artistes, proposé tout au long de la période du confinement sur le site de la galerie, fut une occasion de faire revivre des singularités, de rassembler et de maintenir vive l'énergie créative et créatrice de tous ceux qui y ont pris part.

L'initiative, à l'instar d'autres qui ont été lancées pour rendre visibles les productions artistiques en temps pandémiques, est celle de Karim Sghaier, le manager de cette plateforme culturelle créée à Sousse en 2015, qui a dévoilé, du 7 au 30 mai, des moments intimes dans les ateliers d'artistes, ceux de la naissance de leurs œuvres, de leurs univers respectifs, de leurs quotidiens...

«Le projet est né d'une manière très spontanée dans un moment critique où le marché de l'art a été remis en question, accompagné d'une grande accessibilité des contenus. Les gens étaient preneurs d'un art gratuit sur le Net, un besoin qui s'est créé en eux pour pouvoir supporter cette crise.», explique Karim Sghaïer et d'ajouter : « J'ai eu quelques rapides échanges d'idées et de points de vue avec des amis artistes, à l'instar de Hela Lamine, Najah Zarbout et Wissem El Abed. Ces échanges m'ont permis de concevoir et de créer ce projet collaboratif. Il y a eu d'abord les artistes qui sont déjà passés par la galerie, qui, à leur tour, m'ont conseillé d'autres. Le projet commençait à prendre forme et à s'installer et, au fur et à mesure de son évolution, j'ai été contacté par plusieurs autres artistes qui voulaient y contribuer».

Et ils étaient en tout 67 artistes (et collectifs) de sensibilités et univers disparates à prendre part à cette aventure humaine et artistique. Ils ont pu nous dévoiler une partie de l'intimité, de leur processus créatif. ELBIROU.COM proposait à chaque fois au menu trois fruits confinés (trois artistes) avec les visuels présents sur chacune des pages conçues avec les artistes participants. Un réel régal, pour les cœurs et les esprits, tant les univers étaient sincères et éloquents.

C'est aussi et surtout le côté humain de l'aventure que Karim Sghaier a tenu à souligner : «J'ai pu échanger et avoir de longues discussions avec les artistes participants. Une vraie énergie est née !», a-t-il noté.

«Fruits confinés» a permis, aussi, de développer le côté digitale avec la mise en place d'une plateforme digitale (ELBIROU.COM) qui désormais accueillera d'autres contenus numériques, à commencer par ceux de la manifestation artistiques « Utopies visuelles» qui aura lieu en ce début du mois de juillet.

Un bel exemple de bonne gestion en temps de crise, savoir puiser des ressources disponibles, en créer d'autres et explorer le champ des possibles.

Pour ce qui est de la suite du projet, son initiateur dit vouloir laisser mûrir tous ces «Fruits Confinés»... Prendre du recul pour y revenir, «quand cela deviendra un vieux souvenir», dit-il et en faire un événement qui témoignera de cette période.