Tunisie: Recherche scientifique et industrie - Favoriser l'innovation et la créativité dans nos entreprises

La convention de partenariat signée entre le ministère de l'Industrie et des PME et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ouvre la voie aux industriels à la technologie de pointe pour améliorer leur compétitivité et s'imposer sur le marché international.

Une convention de partenariat a été signée, jeudi 4 juin , entre le ministère de l'Industrie et des PME et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en vue de stimuler l'innovation dans le tissu industriel. Le but est de renforcer la compétitivité des entreprises industrielles. Cette cérémonie de signature a été présidée par M. Salah Ben Youssef, ministre de l'Industrie et des PME, et M. Slim Choura, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en présence de cadres des deux ministères et des représentants des établissements sous leur tutelle.

Dans une intervention prononcée à cette occasion, M. Salah Ben Youssef a indiqué que cette initiative entre dans le cadre d'une démarche participative visant à relier les secteurs de production à la recherche scientifique, ce qui permettra de relever les défis économiques dans un contexte caractérisé par la crise du Covid-19 et de lancer une industrie compétitive innovante. Le ministre a précisé, dans ce même ordre d'idées, que la Tunisie dispose des attributs de la réussite dont des compétences humaines et des pôles industriels et technologiques ainsi que des entreprises industrielles leaders dans leur domaine.

Développer la recherche

Cette convention signée va contribuer à promouvoir les secteurs industriels et concernés par les deux ministères comme la biotechnologie appliquée, l'innovation et la créativité, le transfert technologique et l'industrie intelligente.

De son côté, M. Slim Choura a souligné que cette convention s'inscrit dans la consécration du principe de la coopération et le partenariat entre les deux ministères dans les domaines de la recherche scientifique et l'innovation. Et de préciser que plusieurs réunions ont été tenues dans un contexte exceptionnel, et ce, pour assurer la coordination entre les deux départements et poursuivre le travail commun en faisant participer tous les ministères dans le but de développer la recherche scientifique au profit de l'industrie intelligente constituant une partie de la souveraineté et la sécurité nationales.

L'orateur a mis en exergue la nécessité de faire travailler les diplômés des universités dans des secteurs prometteurs relevant du secteur industriel. Il s'agit d'exploiter les compétences humaines qui sont nombreuses pour réaliser le développement du pays. Ladite convention va permettre, d'ailleurs, de mettre en place un plan d'action commun comportant une vision nationale claire et cohérente dans le but de stimuler la créativité. Les compétences seront encouragées dans la technologie moderne pour assurer la transition économique vers le digital, ce qui aboutirait à améliorer la compétitivité et la croissance économique.

La convention vise également à booster le rendement et à faciliter la gouvernance des pôles technologiques et de développement ainsi que les clusters et les centres de ressources technologiques à travers la révision du cadre juridique et la définition des membres des conseils scientifiques. Il s'agit, de même, d'exhorter les centres techniques, les laboratoires, les centres d'affaires, l'Agence foncière industrielle, l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation ainsi que les différents intervenants dans le secteur de la recherche et de l'innovation de s'installer dans les espaces des pôles technologiques.