Sénégal: Dr. Abdoulaye Bousso - « Les cas graves risquent d'augmenter et nos hôpitaux n'auront pas la capacité d'y faire face »

Flambée des cas du nouveau coronavirus au Sénégal ! « Nous dans une phase active de transmission de cette épidémie dans le pays », a déclaré Dr. Abdoulaye Bousso.

Selon l'urgentiste, la situation demeure inquiétante puisqu'en « un mois, tous les indicateurs ont évolué, presque 4 fois le nombre qu'on a eu le 2 mai dernier.

Le nombre de guéris qui est également un indicateur positif pour nous a également évolué ». et de préciser : « aujourd'hui, les cas contacts représentent 87,6%, les cas communautaires 10,2% et les cas importés sont à 2,2% ».

Relativement à la décision d'assouplissement des mesures prise par les autorités, le patron du Cous a diagnostiqué : « les cas communautaires se développent parce que les populations continuent à se déplacer ». et de lâcher : « il va falloir s'attendre à ce que les cas augmentent ».

Par ailleurs, selon le Dr Bousso, le tableau épidémiologique indique que « la majorité de nos patients sont asymptomatiques ». Aussi, « nous étions à 11 régions touchées.

Aujourd'hui, nous sommes à 14 régions touchées, à 51 districts touchés sur 79, soit 64% des districts sont touchés. La région de Dakar compte le plus de cas.

Nous étions à 62% des cas, mais aujourd'hui nous sommes à 74,6% des cas », renseigné Dr Bousso. Et de faire savoir : « sur la répartition entre les hommes et les femmes, les proportions sont assez équilibrées.

Nous avons 55% d'hommes touchés et 45% de femmes. Le personnel de santé est impacté par cette épidémie. À ce jour, nous avons noté 136 agents de santé touchés, 45% sont des personnels médicaux ».

58742 échantillons de tests ont été réalisés à la date du samedi 06 juin par le laboratoire de l'Institut Pasteur de Dakar et l'Iressef. Précisons que « l'Institut Pasteur de Dakar a réalisé les 90% des tests et l'Iressef les 10% ».

Nette avancée dans le cadre des structures de prise en charge des malades de la Covid 19, car « nous sommes passés de 20 sites de prise en charge à 33 sites de prise en charge dans toutes les régions. 24 sont hospitaliers et 09 sont extra hospitaliers », a déclaré Dr Abdoulaye Bousso.

En faisant l'autopsie de l'actuelle conjoncture en corrélation avec l'assouplissement des mesures, le patron du Cous a indiqué : « si on analyse les décisions qui vont dans le sens de la libre circulation des personnes, nous aurons une difficulté à suivre tous les contacts et de ce fait une stratégie devra être développée pour voir comment suivre les contacts ».

Et de poursuivre : « l'autre question est de savoir comment suivre ces cas contacts et quelle est la pertinence de continuer à les suivre ?

Un autre indicateur qu'il faudra analyser, c'est les cas communautaires.

Si aujourd'hui, par rapport aux décisions prises et mesures édictées, si les gens ne respectent pas, il faudra s'attendre naturellement à l'augmentation des cas communautaires.

Parce que les gens vont bouger plus et il est très important que les mesures barrières soient respectées ».

Il est ainsi clair et sans ambiguïté, selon l'expert en gestion des catastrophes que, « si ces mesures ne sont pas respectées, on peut arriver à une situation très difficile ». Non sans oublier la protection des groupes de personnes vulnérables,

Dr Bousso a indiqué : « on doit avoir un œil spécifique sur ces personnes et une proposition sera faite pour le suivi de cette catégorie de personnes.

L'indicateur des cas graves risque d'augmenter et nos hôpitaux n'auront pas la capacité d'y faire face ».

Pour conclure, « le respect des gestes barrières doit être plus que jamais respecté, pour qu'on arrive à mettre fin à la transmission.

La maladie est dans le pays, la transmission, elle est active, nous ne sommes pas encore sortir de l'auberge et on peut passer à une situation beaucoup plus grave si on n'y prend pas garde », a insisté et recommandé le directeur du Cous.

DR. AMADOU SALL, DIRECTEUR DE L'INSTITUT PASTEUR DE DAKAR : «Le nombre de tests a été multiplié par presque 20 afin de s'adapter à la stratégie...»

A la date du samedi 06 juin, 58742 tests ont été effectués et l'Institut Pasteur de Dakar a réalisé 90% des tests.

Dans une note détaillant les proportions de tests effectués dans plusieurs régions, Dr. Amadou Sall, directeur de l'Institut Pasteur de Dakar, a renseigné : « le laboratoire de Dakar a effectué 39638 tests, celui de Touba a effectué 7224 tests et le laboratoire mobile de Kolda a effectué 4832 tests ».

En somme, a-t-il poursuivi : « 51694 tests ont été effectués ». Relativement au nombre de tests effectués depuis le mois de mars, « le nombre de tests a été multiplié par presque 20 afin de s'adapter à la stratégie mise en place par le dispositif, avec une capacité qui est passée au début de l'épidémie de 500 tests par jour à 2000 tests par jour ».

Et d'ajouter : « nous sommes dans une dynamique qui répond à la situation de l'épidémie.

Au cours des 03 premiers mois, la nature dynamique de l'épidémie a nécessité une adaptation du dispositif et de la stratégie de lutte qui devrait être poursuivi pour les périodes à venir, compte tenu des mesures qui ont été prises ».