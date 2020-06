Congo-Brazzaville: Du matériel pour renforcer le dépistage à grande échelle de la COVID-19

Le ministre en charge de la Recherche technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a remis officiellement à sa collègue en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, du matériel de dépistage à grande échelle venu de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour permettre au Congo de renforcer sa riposte contre la Covid-19.

« Ce matériel, qui vient renforcer le dispositif déjà existant, va améliorer la capacité de dépistage à grande échelle dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou », a fait savoir la ministre en charge de la Santé, réceptionnant le don de l'AIEA, le 6 juin dans la capitale économique, deuxième ville la plus touchée du pays avec près de trois cents cas de contamination symptomatique et asymptomatique.

Pour sa part, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a précisé que le matériel reçu est la première partie du lot. « La seconde parviendra dans quelques jours », a-t-il dit en soulignant que le Congo est le seul pays de l'Afrique centrale à avoir bénéficié de ce don de l'AIEA.

Le don reçu de l'AIEA est composé d'un matériel de haute technologie de détection incluant, entre autres, un appareil RT-PCR pour l'amplification de l'ADN en chaîne par la polymérase, trois vortex de biologie moléculaire pour le mélange des produits de la PCR, des armoires de biosécurité pour faire la réaction de la PCR dans les conditions aseptiques permettant de réduire systématiquement le risque de contamination externe, des kits de purification de l'ADN ou l'ARN. D'autres accessoires et des équipements de protection individuelle, de désinfection, des supports de laboratoire allongent la liste du matériel composant ce don.

En rappel, le Congo a amorcé le dépistage de masse avant la réouverture des écoles avec des enseignants retenus pour poursuivre les cours au collège, au lycée et au primaire avec les élèves de Troisième, de Terminale et du CM2. Le pays a dépassé aujourd'hui le taux de 500 dépistages par jour pour mieux circonscrire et contrôler la propagation de la pandémie.