Cote d'Ivoire: Siandou Fofana aux ressortissants du Zanzan à Port-Bouët - « Le RHDP est une chance pour notre développement »

Le travail de terrain continue pour Siandou Fofana qui mobilise les populations de Port-Bouët à s'inscrire sur les listes électorales et surtout inviter les nouveaux majeurs à aller s'enrôler.

Le dimanche 7 juin 2020, le coordonnateur régional du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) de la commune aéroportuaire, s'est entretenu avec les ressortissants du Zanzan de Port-Bouët au quartier Adjouffou, près du carrefour Iran.

Après le traditionnel Akwaba et la prière de bienvenue à l'illustre hôte et sa délégation, le Zanzan s'est dit heureux de recevoir le Ministre du Tourisme et des Loisirs, leur fils. « Nous sommes très contents de vous avoir avec nous.

C'est un jour particulier pour les femmes, nos mamans dont c'est leur fête aujourd'hui (7 juin ndlr).

Nous allons suivre la voix que vous allez nous indiquer. Vous pouvez compter sur nous », a rassuré Assouma Ouattara, membre du comité d'organisation.

Il a conclu son speech en mentionnant quelques difficultés communes aux populations de la cité du littoral abidjanais comme le délabrement avancé des routes internes d'accès et le manque de papiers administratifs des jeunes.

« Tout a été dit et bien dit. Je suis venu vous dire merci. Tout ce que vous faites dans l'ombre pour nous aider et nous appuyer, est magnifique », a dit d'emblée le premier responsable du RHDP à Port-Bouët avant de continuer : « L'état de la route pour arriver chez vous est catastrophique.

Ce n'est pas normal. Depuis les dernières élections municipales, rien n'a changé à Port-Bouët. Il faut que Port-Bouët change.

Et pour que Port-Bouët change, il faut donner encore la chance au pouvoir RHDP en allant voter Amadou Gon Coulibaly.

Chers parents du Zanzan, est enfant de Port-Bouët celui qui a réussi et qui peut aider ses parents et en même aider Port-Bouët. Est enfant de Port-Bouët, celui qui est capable d'aider Port-Bouët à se développer. »

Dans son adresse à ses parents du Zanzan de la cité balnéaire, M. Siandou Fofana a soutenu que M. Amadou Gon Coulibaly, le candidat du parti au pouvoir pour l'élection présidentielle d'octobre prochain, est le candidat de Kobenan Kouassi Adjoumani, Siandou Fofana et Siaka Ouattara, tous des cadres et fils de la région. « Soutenez notre candidat.

Donnez-lui la chance d'être élu dès le premier tour. Montrez qu'on est ensemble et que vous n'allez jamais nous laisser tomber ».

Pour ce faire, le ministre et coordonnateur régional du RHDP, a insisté sur la nécessité à se faire enrôler et surtout permettre aux nouveaux majeurs d'être des votants.

En fait, les estimations donnent 35.000 nouveaux majeurs à Port-Bouët et un total de 63.000 personnes qui ont l'âge de voter mais qui ne sont pas sur une liste électorale.

« Aidez-nous à avoir fière allure en cooptant 25.000 nouveaux majeurs sur les 35.000 », a suggéré Siandou Fofana.

Il a par ailleurs expliqué que les nouveaux majeurs doivent s'établir dans les plus brefs délais, leurs certificats de nationalité qui leur permettront de s'inscrire sur les listes électorales.

Au domicile du doyen des ressortissants du Zanzan de Port-Bouët, M. Siandou Fofana a expliqué les raisons de choisir le ticket RHDP pendant l'élection présidentielle du 31 octobre.

« Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP pour la présidentielle, protège notre région. Il nous donne ce que nous voulons.

Selon un proverbe Zanzan, "on ne dépose pas de déchet dans l'assiette dans laquelle, on mange". Si on mange à Port-Bouët, il faut qu'on arrange Port-Bouët.

C'est là qu'on gagne notre vie. Il faut que Port-Bouët soit propre. C'est comme ça que les Ebriés qui nous ont reçus vont nous respecter », a-t-il soutenu avant de terminer par le leadership du président de la République.

« Après le président Houphouët-Boigny, celui qui a changé la Côte d'Ivoire, qui a mis la Côte d'Ivoire sur orbite et qui fait que la Côte d'Ivoire est respectée de par le monde, c'est une seule personne et un seul président, c'est Alassane Ouattara ».

La délégation RHDP de Port-Bouët qui est allé a cette rencontre les bras chargés, a offert des pagnes aux mamans du Zanzan dont c'était leur fête ce dimanche 7 juin.

Elle a également offert un kit de vivres et non-vivres aux ressortissants de la région.