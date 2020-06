Congo-Brazzaville: COVID-19 - Reprise timide du marché de la loterie et des paris sportifs à Brazzaville

Durement touché par la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19), le marché des jeux d'argent et de hasard au Congo reprend peu à peu ses activités. Les centaines de travailleurs du secteur sont partagés entre espoir et inquiétude.

La Congolaise de gestion de loterie (Cogelo), l'entreprise publique spécialisée dans les paris sur les courses des chevaux et les jeux de hasard à travers le pays, vient de rouvrir ses kiosques notamment à Brazzaville. Par contre, les grandes salles sont encore fermées pour éviter les attroupements des clients, indique un des responsables de la société.

Devant le kiosque de Julienne, sur l'avenue de la Paix, il y a quelques clients qui viennent acheter des tickets. « Ce n'est pas l'ambiance d'avant la crise. À 11h, je devais déjà vendre plus de cents tickets, contre quinze personnes reçues jusqu'alors », confie la dame. Depuis le début du déconfinement, les habitués de la Cogelo ne se bousculent pas devant les kiosques. Les effets de la pandémie de coronavirus risquent d'amplifier la crise au sein de cette société confrontée depuis quelques années à des difficultés financières et sociales.

La situation est plus dramatique chez les gérants des salles de jeux et des machines à sous communément appelées « Casinos » qui attiraient avant la crise de plus en plus de parieurs à Brazzaville, Pointe-Noire et dans les autres villes du pays. Ces salles de jeux sont restées fermées et ne sont pas pour l'instant concernées par le processus de déconfinement progressif, édicté par les autorités. Bien que considérés comme des lieux de distraction, les salles de jeux représentent des activités génératrices de revenus pour certains Congolais.

En pleine évolution ces trois dernières années en République du Congo, le marché des paris sportifs a connu son premier coup de frein avec la crise de coronavirus. Depuis le mois de mars, le principal opérateur "Premier Bet" a été obligé de fermer toutes ses salles de jeux florissantes. La suspension des grands championnats de foot en Europe a même eu raison de ses offres "Premier Bet" en ligne.

La société privée de jeux a, à peine quelques jours, repris ses activités de pari-foot, loto et Rapid number (Fast3). Les vendeurs ambulants des tickets de jeux ont eux-aussi repris leur travail, à l'instar de Fanaï et Mercia. Devant l'agence "Premier Bet" de Mpila, un attroupement s'est formé, le 8 juin, des agents et des parieurs sont venus faire des réclamations. Fanaï, la trentaine révolue, vend les tickets au centre-ville alors qu'elle tenait un kiosque à Diata, dans l'arrondissement 1 Makélékélé. « Je suis venue voir mon chef, parce que ma machine est en panne. Les autres aussi sont dans la même situation (... ), En ce qui concerne la vente des tickets, les activités reprennent petit à petit », explique-t-elle.