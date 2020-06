Congo-Brazzaville: COVID-19 - Le HCR et l'AIRD désinfectent l'école de la Poste

Lancée depuis plusieurs semaines, l'opération de désinfection et de distribution de matériel de lutte contre le coronavirus dans les structures publiques a été poursuivie, le 6 juin, à l'école primaire de la Poste par le Haut Commissariat des nations unies pour les réfugiés (HCR) et African initiatives for relief and development (AIRD).

Après les locaux de Terre sans frontière, le centre de santé intégré du quartier Plateaux des 15 ans et la commission du HCR ont, une fois de plus, marqué leur solidarité au gouvernement congolais dans la lutte contre le coronavirus. Ils ont, en effet, remis cinq dispositifs de lave-mains, un carton de gel liquide et trois palettes de gels hydroalcooliques aux responsables de l'école de la Poste avant de la désinfecter. «C'est dans le cadre de notre partenariat avec l'UNCHR que nous avons décidé d'assister le gouvernement congolais dans la lutte contre le coronavirus en mettant à la disposition de certaines structures publiques du matériel tout en désinfectant certains lieux de grandes fréquentation. Nous faisons également les campagnes de sensibilisation au respect des mesures barrières », a signifié Amadou Sidibé, directeur pays de l'AIRD.

Le choix de l'école primaire de la Poste n'est pas du tout anodin puisque, dans cet établissement public de cinq cent soixante-seize élèves, il y a soixante-quatre élèves réfugiés. Cette opération se déroule parallèlement dans les différents départements du Congo où ces deux structures sont installées. Notons qu'AIRD qui est le partenaire logistique du HCR est une organisation internationale de droit ougandais présente en République du Congo depuis 2006.