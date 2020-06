Afrique subsaharienne - Les prévisions de production minière revues à la baisse

En raison de la pandémie du coronavirus, l'Afrique connaîtra sa première récession depuis plus de 25 ans, avec une croissance annuelle qui devrait passer de 2,4% à -2,1%, voire -5,1%, selon la Banque mondiale.

L'industrie minière représente en Afrique une manne financière pour les différents Etats. Plusieurs pays dépendent largement des profits tirés du sous-sol pour leurs budgets annuels, que ce soient en matière de redevances minières, de recettes fiscales ou de revenus d'exportation.

Avec des économies, pour la plupart largement dépendantes des exportations, notamment minières, la baisse de la production et la chute des prix des matières premières seront d'importants catalyseurs, a indiqué la firme d'analyse financière Fitch Solutions dans un rapport paru fin avril et qui revoit à la baisse les prévisions de production minière pour 15 pays du continent.

Depuis la déclaration de l'OMS en début d'année signifiant que l'épidémie de Covid-19 était une pandémie mondiale, le cours de l'or, déjà sur une tendance haussière depuis quelques mois, n'a cessé de croître. Le métal jaune se négocie actuellement autour de 1 600 dollars sur les marchés mondiaux, avec une demande qui a légèrement progressé au premier trimestre, selon le World Gold Council.

Ainsi, des pays producteurs comme le Ghana qui a vu ses prévisions de croissance passer de 4 à 2%, la Côte d'Ivoire (5 à 3%), le Burkina Faso (7 à 4%) ou encore la Tanzanie (8 à 5%) devraient normalement s'en tirer à bon compte grâce à l'excellent prix de l'or. Pour des pays comme l'Afrique du Sud où la production d'or devrait baisser de 2,9% (à cause d'un confinement imposé en mars), ou le Mali (croissance de 0,8% contre 1,2% précédemment), la situation sera plus difficile, mais pas catastrophique. Mais les pays exportateurs de métaux de base comme le fer ou le cuivre, aussi les producteurs de pierres précieuses se dirigent vers une catastrophe, souligne le rapport de Fitch.

Impact sur les prix des minéraux

Les grandes victimes sont les métaux de base, le diamant, le cobalt... Premier producteur de cuivre sur le continent et leader mondial dans la production de cobalt, la RDC devrait assister à une chute drastique de sa production minière, cette année. Le pays subira de plein fouet les conséquences de la pandémie. Dans son précédent rapport, Fitch avait indiqué une baisse de 15% pour la production de cuivre et de 10% pour celle de cobalt, en raison notamment de la suspension de la production à la mine Mutanda (Glencore).

Si de grandes perturbations ne sont pas encore à signaler sur les sites miniers dans le pays, Fitch table sur une augmentation des cas positifs, ce qui devrait aboutir à des restrictions plus strictes et une chute de la production. « Bien que les infections en Afrique subsaharienne aient jusqu'à présent pris du retard par rapport à d'autres régions, il y a des chances que le taux de contamination augmente dans les prochains mois », a souligné la société qui a en conséquence revu ses prédictions, prévoyant une production en baisse de 15% pour le cobalt et de 18% pour le cuivre. Cela représenterait des millions de dollars de manque à gagner pour les caisses de l'Etat, entraînant probablement l'économie dans une grave crise.

L'autre grand producteur de cuivre du continent, la Zambie, sera également affecté par les effets du Covid-19. Les prévisions qui indiquaient là aussi un recul de 1% de la production du métal rouge font désormais état d'une chute de 4%.

En ce qui concerne l'Angola, déjà affecté par la chute des prix des produits pétroliers, la crise économique semble inéluctable avec les nouvelles prévisions dans le secteur minier. Au lieu de croître de 5%, la production de diamants pour 2020 devrait reculer de 2%.

Même son de cloche du côté du Botswana, premier producteur africain de diamants, qui devrait assister à une baisse de 6% de sa production, en raison notamment des restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie. Au Zimbabwe également, la production de diamants censée croître précédemment de 10% ne devrait connaitre finalement qu'une hausse de 6%.

D'autres pays comme l'Afrique du Sud avec une baisse de la production de charbon (-2,3%) et de platine (-2,5%), la Namibie dont la production d'uranium et de diamants devrait également chuter, mais aussi la Guinée (3% de croissance pour le fer contre 6% précédemment), seront affectés, mais dans des proportions moindres. C'est également le cas du Liberia et de la Mauritanie qui verront respectivement leur production de fer et d'or diminuer.