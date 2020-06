Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - L'Interclub peine à retrouver sa marque

Double fois champion du Congo (1988 et 1990), voilà aujourd'hui deux décennies que l'Interclub qu'on surnommait machette ne fait plus rêver ses supporters.

Des saisons passent et se ressemblent pour l'Interclub. L'équipe présente aujourd'hui le visage d'une formation qui n'a plus les moyens pour reconquérir sa place. Souvent essoufflée, l'Interclub retrouve le second souffle quand sa place du maintien est menacée. L'équipe l'a démontré cette saison en ne concédant que trois défaites à la phase retour contre cinq à l'aller. Le club a réussi certes à se maintenir, mais l'arrêt de la compétition à quatre journées de la fin a joué de beaucoup. Il l'a peut- être épargnée des barrages d'autant plus que l'écart entre lui et l'AS Cheminots, barragiste, n'était que de quatre points.

Le classement à l'arrêt de la compétition place l'Interclub dixième avec vingt-quatre points à son compteur contre trente-quatre obtenus lors de la saison 2018-2019 . Même en cas de poursuite de la compétition, l'Interclub pouvait certes améliorer son compteur de points mais sans parvenir à égaler le nombre de victoire obtenu en 2019. En vingt-deux matches disputés cette saison, l'Interclub n' a glané que cinq victoires contre dix la saison dernière. L'Interclub a en effet battu l'AS Cheminots 1-0 dans le cadre de la 3e journée puis le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) sur le score identique pendant la 7e journée. Cette formation a infligé le même traitement d'un but à zéro au FC Kondzo (16e journée) et V Club Mokanda (17e journée). La seule rencontre au cours de laquelle elle s'est imposée par plus de deux buts, c'était contre le Racing club de Brazzaville 2-1 dans le cadre de la 8e journée.

Outre les victoires, l'Interclub a enregistré plus de matches nuls que la saison dernière. Neuf au total pour les 22 matches joués contre quatre en 26 rencontres de 2019. L'Interclub a tenu en échec l'AS Otoho (1-1) au cours de la 21e journée. Son match nul de trois buts partout contre le Cara dans le cadre de la 20e journée reste le match le plus prolifique de la saison. C'est d'ailleurs le seul match au cours duquel l'Inter a trouvé le chemin des filets à trois reprises. L'Interclub a fait deux fois jeu égal avec Nico-Nicoyé (2-2 puis 1-1) respectivement lors des 13e et 14e journées et deux nuls blanc face à Tongo football club (9e et 18e journée). Ce club a également partagé les points avec le FC Kondzo 1-1 lors de la 11e journée et l'AC Léopards de Dolisie 2-2 au terme de la 6e journée. Cette équipe a tenu V Club Mokanda en échec à Pointe-Noire 0-0.

L'Interclub a, par ailleurs, pour l'ensemble des rencontres disputées, connu huit défaites. L'Etoile du Congo a été sa bête noire. Elle s'est inclinée à deux reprises contre elle sur le score identique de 1-2 respectivement lors des 12e et 15e journées. L'Interclub a manqué ses premières sorties en compétitions. Elle a courbé l'échine 0-1 à Owando face à l'AS Otoho lors de la 1e journée puis face aux Diables noirs 0-2 lors de la 2e journée. Elle a aussi perdu les points devant Patronage Sainte-Anne et la JST sur ce score étriqué respectivement pendant les 5e et 6e journées. Elle a aussi laissé filer les points face à deux concurrents directs notamment le RCB 0-1 (19e journée) et contre l'AS Cheminots 0-2 (22e journée).

Les performances de l'Interclub n'étonnent personne. Car depuis le retour de la formule directe, l'équipe a du mal à se rapprocher du podium. En 2019, l'Interclub s'était contentée de la huitième place avec 34 points. En 2018, l'équipe a obtenu le même nombre de points pour chuter à la neuvième place. Au cours de la saison 2016-2017, l'Interclub s'est classée dixième avec 39 points puis septième sur vingt en 2016 avec cinquante-cinq points. Elle a évité de justesse la descente en Ligue 2 en terminant seizième sur dix-huit équipes en 2013 avec 27 points, sa plus faible moisson.

Pour éléver le niveau du championnat congolais, il faut des équipes fortes. Par rapport à l'organisation, l'Interclub devrait figurer en principe parmi les équipes qui visent le podium à chaque saison. Pourquoi l'équipe a t- elle cessé de rêver grand ? Seul l'actuel bureau de la section football a la réponse.