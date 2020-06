Congo-Brazzaville: Journée de la concorde nationale - Les activités de la 29e édition ajournées à cause de la COVID-19

La tradition instaurée depuis plus d'une décennie par le Comité de suivi de la convention pour la paix et la reconstitution du Congo (CSCPRC) de commémorer, de façon tournante, la fin de la Conférence nationale souveraine, ne sera pas respectée cette année à cause de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus (covid-19).

10 juin 1991-10 juin 2020, les Congolais s'apprêtent à commémorer la 29e Journée de la concorde et de la réconciliation nationale. Cette grand-messe qui avait duré quelque quatre mois fut une occasion de réconcilier les Congolais entre eux après plusieurs années de monopartisme et d'ouvrir le pays au multipartisme, autrement dit à la démocratie.

Journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national, cette date était devenue une occasion pour le CSCPRC de choisir un département donné pour abriter les festivités marquant cette fête nationale. Elle est le symbole fort de la cérémonie de lavement des mains, donc de purification des cœurs, par les acteurs politiques congolais, le 10 juin 1991, sur l'esplanade du Palais des congrès à Brazzaville.

En effet, après Oyo en 2019, le comité de suivi projetait d'organiser l'édition de l'année en cours dans les départements de Pointe-Noire et Kouilou, notamment à Loango. « Malheureusement, avec la survenue de la covid-19, déclarée pandémie par l'OMS, il a été naturellement envisagé de contextualiser et redimensionner la commémoration de cette journée », a indiqué le commissaire aux libertés près le Comité de suivi, Emile Aurélien Bongouandé.

Selon lui, cette structure dirigée par le commissaire général Marius Mouambenga entend lancer un appel au rassemblement des Congolais pour former, a-t-il promis, un front uni, une union sacrée pour combattre la covid-19. Regroupant, entre autres, les acteurs politiques et de la société civile autour d'un thème donné, la Journée du 10 juin est souvent agrémentée par des activités sportives et culturelles. Mais la pandémie du nouveau coronavirus qui sévit dans le pays depuis le mois de mars aura, sans nul doute, raison sur cette commémoration.