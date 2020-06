Sénégal: Me Oumar Youm engage la «guerre» contre le désordre et l'informel

Après validation du plan de reprise des transports interurbains et de réouverture des gares routières, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, el Hadji Omar Youm a pris un arrêté fixant les règles d'exploitation des gares routières interurbaines.

Désormais, ces points de départ obligatoires pour les passagers désireux de se rendre à l'intérieur du pays, via les transports en commun, y compris les horaires qui bénéficient de dérogations, sont ouverts à 5h00 et fermés à 21h00.

Aussi Omar Youm apporte-t-il des éclairages sur la loi portant organisation et orientation des transports adoptée en Conseil des ministres le 27 mai dernier.

La réouverture des gares routières et la reprise du transport interurbain acté, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, El Hadli Omar Youm, a pris l'arrêté n°10333 du 05 juin 2020 fixant les règles d'exploitation des gares routières interurbaines.

Le texte stipule, en son article premier : «Les heures d'ouverture et de fermeture des gares routières interurbaines publiques et privées pour le transport public de personnes sont fixées ainsi qu'il suit : heure d'ouverture : 5h00 ; heure de fermeture : 21h00.

Le dernier départ au niveau desdites gares est fixé à 18h pour toutes les destinations.

L'exploitant de la gare routière procède à l'ouverture et à la fermeture des accès au site par les moyens appropriés.

Toutefois, le ministre chargé des Transports routiers peut accorder, à titre dérogatoire, des autorisations, au-delà des heures indiquées ci-dessus».

Dans l'article 2 du document, il est précisé : «Le gestionnaire de la gare routière est tenu d'établir un document de transport dénommé manifeste indiquant l'ensemble des passagers au départ de chaque véhicule.

Le manifeste en support papier ou électronique, dont une copie est détenue par le conducteur durant tout le temps du trajet, doit être conservé par le gérant ou l'exploitant de la gare routière.

Ce manifeste doit contenir, au moins, les informations ci-après : type, catégorie et immatriculation du véhicule ; prénoms et nom du conducteur ; prénoms et noms des passagers, numéro d'identification nationale des passagers ; numéro de téléphone des passagers ; adresse et destination des passagers ; prénoms, nom, adresse et numéro de téléphone à contacter, en cas de besoins, pour chaque passager».

Enfin, l'article 3 note que «Les gouverneurs de régions et Directeur des Transports routiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au journal officiel et communiqué partout où besoin sera»

LOI D'ORIENTATION ET D'ORGANISATION DES TRANSPORTS TERRESTRES : Une «disparition» programmée des cars rapides et «Ndiaga-Ndiaye»

Ayant jusque-là survécu aux nombreux programmes de structuration du secteur et de renouvellement du parc automobile dont celui en cours avec el CETUD et AFTU pour les minibus Tata, les jours des cars rapides, «Ndiaga-Ndiaye» et autres cercueils roulants semblent comptés sur les routes du Sénégal.

Du moins si la nouvelle loi d'orientation et d'organisation des transports terrestres, consacrant une limite d'âge aux voitures, adoptée en Conseil des ministres le 27 mai dernier venait à être votée par l'Assemblée nationale et appliquée à la lettre.

En attendant, le ministre des Transports terrestres, El Hadji Omar Youm en a dévoilé quelques contours, dans Dakaractu.

«La loi d'orientation et d'organisation des transports terrestres, adoptée en Conseil des ministres le 27 mai dernier, va apporter des changements importants dans le secteur.

D'abord, on constate qu'un véhicule de transport peut avoir 30, 40 ans voir plus.

La loi consacre la limitation de l'âge des véhicules, surtout les voitures de transport en commun. Ça, c'est une question de sécurité routière.

La loi dit que les véhicules qui roulent au Sénégal doivent tenir compte de l'environnement du Sénégal, des sources d'énergie, du cadre de vie.

Cela veut dire que pour beaucoup, d'ici des mois, des années, des véhicules roulant au Sénégal utiliseront du carburant, des caractéristiques et technologie de pointe.

Pour cela, la loi préconise la mise en place d'un fonds de développement du transport terrestre.

C'est ce fonds qui va nous permettre de dérouler notre politique de modernisation du secteur : comment rajeunir le matériel roulant pour qu'un taxi ne roule pas plus de 7 ans ; un car rapide ou véhicule de transport en commun ne dépassera pas 15 ans, 20 ans maximum ; les camions ne dépasseront plus 25 ans.

C'est ce qui est prévu dans la loi et cela n'est possible qu'avec le renouvellement des parcs mais aussi la modernisation des gares routières.

Les gares routières doivent être au même niveau d'organisation, de professionnalisation que les gares ferroviaires, les aéroports.

Malheureusement ce n'est pas le cas au Sénégal. Ce sont des chantiers et nous devons beaucoup discuter, échanger, partager (avec les acteurs) pour professionnaliser le secteur, pour que le Sénégalais arrive à emprunter le transport en commun en paix, la conscience tranquille, avec confiance, étant assuré d'un service de qualité sur un trajet confortable, sécurisé, performant.

C'est ce que nous voulons pour le secteur des transports», a expliqué Me Youm