Sénégal: Levée d'interdiction du transport interurbain - Démarrage timide aux Baux Maraichers

La gare routière internationale des Baux maraîchers a renoué, mais anxieusement, avec l'ambiance des grands jours hier, dimanche matin.

Quelques passagers ont très tôt envahi la gare pour se rendre à l'intérieur du pays ou leurs localités d'origine après quelques mois de «confinement» à Dakar.

Le transport interurbain a démarré timidement du fait des bus qui sont retenus dans les régions depuis presque 3 mois à cause de la mesure d'interdiction de circuler entre les régions et une faible affluence de voyageurs.

Un dispositif sanitaire et de sécurité est mis en place pour respect du protocole.

A l'entrée de la gare les Baux Maraîchers de Dakar, les préposés aux bagages avec des charriots vous sollicitent, des rabatteurs (coxeurs) vous hèlent pour telle ou telle destination.

Ces coxeurs crient à tue-tête pour se faire entendre «Tamba ?... Tamba ?... Foy dieum, Touba ? ... .Nioro ?... »

Des voyageurs les interpellent pour les orienter vers les bus... de leurs destinations.

Pour accéder à l'intérieur, il faut systématiquement se laver les mains, avec des lavoirs disposés devant l'entrée, ensuite porter un masque.

Sinon, des agents de Police qui filtrent l'entrée vous refusent l'accès.

A quelques pas, on retrouve le garage des taxis qui n'ont pas encore vu l'ombre d'un client car aucun bus n'a encore débarqué de passagers, seuls les voyageurs qui vont dans les régions sont disponibles.

«On se tourne les pouces, en attendant le retour des bus des régions et de la sous-région».

A l'intérieur, de longues queues de passagers se forment devant les bus, respectant la distanciation physique, ils avancent lentement pour fournir les informations requises pour être admis. «Nous sommes en train de remplir les manifestes.

On demande les noms et prénoms, le numéro de téléphone, la destination précise et une personne à contacter», renseigne-t-on.

«En ce qui concerne les transporteurs, aucun chauffeur ne sort de la gare sans le manifeste, et même si tu as 50 clients sur les 70 places, une fois le manifeste barré, on a plus le droit de prendre un usager en cours de route, point de maraudage.

Sinon, une fois devant le contrôle de la Police ou la Gendarmerie (de la circulation), un bon de sortie et le manifeste sont exigés. Avec un client de plus, le chauffeur encourt des sanctions», a soutenu Ousseynou Faye, responsable des bus horaires.

Un chauffeur qui n'a pas effectué de trajet depuis belle lurette, son manifeste en main, se prépare pour un voyage vers Linguère.

«Je me suis déjà inscrit et mes clients aussi, j'ai mon bon de sortie, j'ai ma feuille de route et maintenant direction Linguère. Tout est fin prêt pour le voyage», a lancé ce chauffeur.

Les clients, pas en grand nombre, sont dans les bus, une immense joie se lit sur les visages. «Vraiment nous sommes très contents de la nouvelle mesure.

Moi qui suis resté deux mois sans voir ma famille, je me rends à Gandiaye juste pour quelques jours avant qu'on ne referme le trajet.

Car on ne sait jamais avec ces autorités-là», ironise un passager. Un autre de renchérir : «cela fait 5 mois que j'essaye de me rendre à Nioro, en vain.

Mais Alhamdou-Lillahi (Dieu merci), je peux maintenant me déplacer», lance-t-il.

Une jeune fille qui doit rejoindre sa grand-mère n'en revient toujours. Pour elle, c'est une aubaine car cette dernière est sa seule parente.

Du côté du bloc de la restauration et des boutiques, l'ouverture n'est pas encore effective, tout comme le petit commerce.

Seulement, des clients ont déploré un faible effectif pour le remplissage des manifestes car cela peut faire durer les longues queues pour s'inscrire s'il y a rush.

Hier dimanche, seules quelques bus et véhicules 7 places ont quitté la gare pour la reprise du trafic interurbain.

L'état confine les véhicules des particuliers

Les gares routières sont désormais ouvertes après trois mois de confinement.

Le transport interurbain a même repris depuis hier, dimanche 7 juin sur l'ensemble du territoire national au grand bonheur des chauffeurs et autres coxeurs qui ne savaient plus où se donner de la tête.

Sauf qu'à défaut d'une autorisation dûment signée par l'autorité compétente les détenteurs des véhicules des particuliers eux, devraient encore garder leur mal en patience.

Et pour cause, ils ne sont pas concernés par le dé-confinement. «Seuls les véhicules des transports en commun sont concernés par la mesure», nous a confié un préfet.

Quel paradoxe ! Interdire le déplacement interurbain des véhicules particuliers transportant une ou au maximum quatre personnes pendant ce temps, autoriser le transport de passagers de plusieurs autres véhicules qu'aucune visite technique sérieuse n'aurait permis de circuler, il n'y a qu'au Sénégal qu'on peut voir une telle aberration.

Toutes nos tentatives de joindre le Ministre de l'Intérieur sont restées vaines. Son chargé de communication Makham Ka était non-plus injoignable.