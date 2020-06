Soudan: Le ministre de l'irrigation invite ses homologues égyptiens et éthiopiens à une réunion trilatérale

- Le ministre de l'irrigation et des ressources en eau, le professeur Yasser Abbas, a adressé aujourd'hui à ses homologues égyptien et éthiopien des invitations à participer à la réunion trilatérale pour poursuivre les négociations sur le barrage Renaissance, qui se tiendra sur sphère demain, mardi 9 juin.

La prochaine réunion est une continuation des cycles de négociations précédents sur le barrage de la Renaissance, et le point culminant des efforts déployés par le Premier ministre Dr Abdullah Hamduk, qui ont conduit à l'accord de l'Égypte et de l'Éthiopie pour reprendre les négociations tripartites afin de parvenir à un accord global et satisfaisant qui répond aux intérêts des trois pays et répond aux aspirations de leurs peuples.

Il convient de noter que lors des cycles de négociations précédents qui s'étalaient de 2013 à 2020, les trois pays ont réussi à parvenir à un consensus sur la plupart des questions sur la table de négociation, tandis que quelques-unes des questions en suspens sur lesquelles les trois parties espèrent se mettre d'accord.

La réunion se tiendra en présence de trois observateurs des États-Unis, d'Afrique du Sud et de la Commission de l'Union européenne.

Cette réunion est prévue pour discuter des questions de procédure liées au rôle des observateurs et des questions de négociation en suspens.

Pendant ce temps, le ministre de l'Irrigation et des Ressources en eau, a exprimé son optimisme et sa confiance dans la capacité des trois pays à surmonter les obstacles actuels et à parvenir à un accord qui aborde les questions liées au remplissage et à l'exploitation du barrage de la Renaissance, réitérant l'adhésion du Soudan à ses principes position fondée sur des négociations de bonne foi, le respect des règles pertinentes du droit international et la protection des intérêts du Soudan.