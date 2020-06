Ile Maurice: Nominations - Nobin et Appadoo assument leurs nouvelles fonctions «avec fierté»

Encore des changements au sein de la police ce lundi 8 juin. Mario Nobin a réintégré la force policière en tant que commissaire des prisons alors que Vinod Appadoo est le nouveau Security Advisor de Pravind Jugnauth.

Moins de 15 jours après l'expiration de son contrat en tant que commissaire de police et une semaine après qu'il a passé le témoin à Khemraj Servansingh, Mario Nobin a été nommé commissaire des prisons. Son contrat est d'une durée de deux ans.

C'est la première fois qu'un commissaire de police à la retraite est nommé commissaire des prisons. Une responsabilité que Mario Nobin entend bien assumer avec «honneur et fierté comme je l'ai fait en tant que commissaire de police», a-t-il déclaré ce lundi 8 juin.

Il ne veut pas revenir sur ses renouvellements de contrat à très court terme du temps où il occupait le poste qu'il a quitté. «Mon contrat a été renouvelé en quatre occasions et je ne peux me plaindre. J'ai quitté la force policière la tête haute. Cela a été une grande fierté pour moi d'assumer ce poste et j'estime avoir relevé les défis et avoir été sur tous les fronts, que ce soit pour la visite papale que durant la Covid-19, pour ne citer que ceux-là.»

Il prendra ses nouvelles responsabilités dès demain. «J'ai la force, l'énergie et la volonté de bien faire.» Aura-t-il le temps d'apporter les changements qui s'imposent au sein de l'univers carcéral au cours de deux ans ? «Je crois qu'en deux ans, j'aurais l'occasion de travailler et d'apporter ma touche personnelle au sein de cette institution» Et quelle est cette touche personnelle ? «Travailler et apporter des changements là oùc'est nécessaire et cela dans la discrétion.»

Quant à Vinod Appadoo, son contrat à tête des prisons devait prendre fin le 30 juin. Mais aujourd'hui, il a démissionné et sera à son poste de conseiller en matière de sécurité au PMO demain . «Je suis fier de la confiance que le Premier ministre a placée en moi et serai à la hauteur des tâches qui me seront confiées», a-t-il déclaré. Quant aux quatre années passées à tête des prisons, il se dit satisfait du travail qu'il a accompli.