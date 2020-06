Ile Maurice: Centrale de Saint-Louis - L'African Development Bank dénonce des «fraudulent practices»

La compagnie danoise Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC) a été interdite de proposer ses services pour des projets financés par l'African Development Bank (ADB) et ce, pendant 21 mois. La raison évoquée à l'issu d'une enquête ce lundi 8 juin est les pratiques frauduleuses qui ont eu lieu lors de l'appel d'offre pour la centrale de Saint-Louis.

L'affaire remonte à 2014 et 2015. Selon le rapport de l'ADB, BWSC a graissé la patte des membres de l'administration Mauricienne pour avoir accès à des documents concernant l'appel d'offre pour ce projet du Central Electricity Board. «Evidence supports a finding that Burmeister & Wain, on a balance of probabilities, financially rewarded members of the Mauritian administration and others, through the intermediary of third parties, for providing access to confidential tender-related information which allowed them to tailor the technical specifications of the tenders to its offering, thus gaining an undue competitive advantage over other tenderers» fait ressortir le rapport.

Pour rappel, en novembre 2014, le CEB était sur le point d'octroyer ce contrat à la firme danoise, mais la décision a été prise pour que le dossier soir réévalué par un deuxième comité. Ce projet avait reçu un financement de Rs 3 milliards de l'ADB.