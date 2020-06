Algérie: Covid19 - Les autorités déterminées à accompagner les opérateurs économiques et touristiques

Alger — Le ministre du tourisme, de l'artisanat et du travail familial, Hacène Mermouri a souligné, lundi à Alger, la détermination des autorités publiques à accompagner les opérateurs économiques, dont les professionnels du secteur du tourisme pour relancer leurs activités commerciales après la levée du confinement qui a été imposé pour limiter la propagation de la pandémie du Covid-19.

Dans une allocution prononcée lors des travaux du 63ème comité régional africain, organisée par l'organisation mondiale du tourisme en visio-conférence, M. Mermouri a indiqué que les autorités publiques du pays «ont assumé leurs responsabilités vis-à-vis de ces opérateurs et professionnels, à travers leur accompagnement afin de relancer leurs activités économique en prenant en charge la question d'octroi des crédits et l'allègement du recouvrement fiscal et para-fiscal, en préservant les emplois», rappelant dans ce cadre toutes les rencontres de concertations tenues avec les représentants de ces opérateurs pour écouter leurs préoccupations et les accompagner pour trouver les solutions adéquates à leurs problèmes financiers difficiles en raison de l'arrêt de leurs activités commerciales.

Par ailleurs, M. Mermouri a estimé que cette rencontré à laquelle ont pris part les ministres du tourisme des différents pays africains constitue « est une opportunité pour réaffirmer la nécessité de renforcer et de coordonner la coopération africaine dans le domaine du tourisme à travers l'échange d'expériences et de visites entre touristes du continent, outre l'encouragement du partenariat entre les secteurs public et privé afin de contribuer au développements des infrastructures dans le domaine du tourisme et la promotion de la destination africaine en se basant sur le tourisme interne, national et régional puis international après l'élimination de la pandémie du nouveau coronavirus.

Le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili a rappelé toutes les initiatives prises par l'Organisation « en vue de redynamiser l'activité touristique en Afrique, grandement touchée par la pandémie du COVID-19 », insistant sur l'importance « d'encourager la coopération et la coordination de l'action africaine dans le cadre d'une stratégie unifiée pour booster le tourisme en Afrique qui recèle une richesse naturelle, culturelle et civilisationnelle diversifiée ».

Le même responsable a souligné que « l'activité touristique doit être parmi les activités génératrices de richesse et de développement durable à travers la création d'emplois, la promotion de la formation, l'amélioration des services et des infrastructures et le renforcement du tourisme régional».

Cette réunion était également une occasion pour annoncer l'organisation, en 2021 au Cap Vert, des travaux de la 64ème session régionale africaine.