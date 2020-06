Algérie: Les efforts de la Sûreté nationale dans la protection de l'environnement mis en avant

Alger — Les efforts des services de Sûreté nationale dans la mise en œuvre de la loi relative à la protection de l'environnement ainsi que dans l'amélioration du cadre de vie du citoyen ont été mis en avant lors de l'émission interactive de l'espace radio de la Sûreté nationale "Fi Assamim", a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L'émission consacrée à ce volet a mis en avant le travail pédagogique adopté par ce corps de sécurité à l'effet de sensibiliser à la nécessité de protéger tous les éléments d'un environnement sûr et de prévenir contre les maladies et les épidémies, à l'instar de la pandémie du Coronavirus, a précisé la même source.

Etaient invités à cette émission, l'Inspectrice générale au ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, Chenouf Nadia, le Commissaire principal de police à la direction de la Sécurité publique, Zouaoui Rabah et le lieutenant de police du Laboratoire central de la police scientifique et technique à la Direction de la police judiciaire, Zarzar Bachir.

Elle a, également, évoqué les répercussions des mesures prises pour lutter contre cette pandémie sur l'environnement, estimant que les mesures de confinement sanitaire constituaient une occasion pour sensibiliser le citoyen, saluant la contribution des services de Police à la protection de l'environnement et le rôle médiatique des différents supports de communication de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans la diffusion de la culture environnementale et du sens de sécurité chez le citoyen.

Présentes à travers l'ensemble du territoire national, ces brigades veillent, en coordination avec les services locaux et la Justice, à l'application de la loi pour protéger l'environnement et promouvoir un cadre de vie paisible, et ce grâce à l'action pédagogique et à la sensibilisation pour un environnement sain et la prévention contre les maladies à l'instar de la crise sanitaire que traverse le pays suite à la propagation du COVID-19.

De son côté, le lieutenant de police Zerzar Bachir a indiqué que les missions du laboratoire de la police scientifique et technique en matière d'environnement visent à préserver la santé publique, se félicitant du niveau de modernisation, des compétences humaines et des moyens technologiques mobilisés dans les analyses scientifiques et l'enquête pénale, d'autant que ce laboratoire vient en aide aux services opérationnels et à la justice, à travers les analyses et les rapports détaillés qu'il présente.

A la fin de l'émission radio, plusieurs recommandations et conseils en matière de préservation de l'environnement ont été donnés.