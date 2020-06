Togo: 'Un partenariat fort'

Deux conventions de financement pour un montant de 40,7 millions d'euros ont été signés lundi entre le Togo et la France.

Il s'agit d'un prêt de l'Agence française de développement (AFD), à des conditions concessionnelles destiné à appuyer les actions engagées par le gouvernement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.

Le projet comprend, notamment, l'alimentation en eau potable des villes de Cinkassé, Korbongou, Bombouaka, Mandouri, Tandjoaré , Gando et l'extension du réseau d'eau de la ville de Dapaong. Soit un bassin de population de plus de 200.000 habitants.

Il y a également l'alimentation en eau potable de 6 zones semi-urbaines ( Gandé, Soudou Tchalimdé , Kabou , Amou-Oblo , Wahala et Glei) et le renouvellement et l'extension des réseaux d'eau des villes du périmètre de la TdE.

La deuxième convention porte sur l'étude d'actualisation du Plan directeur d'assainissement eaux usées et eaux pluviales du Grand Lomé (PDA-2004).

'De 25% en 2005, le taux d'accès à l'eau potable est estimé aujourd'hui à 55% sur le plan national grâce à l'accompagnement des partenaires dont l'AFD qui apporte un appui significatif et déterminant aux actions entreprises par le gouvernement dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement', a indiqué Sani Yaya, le ministre de l'Economie et des Finances, lors de la cérémonie de signature.

Et l'accompagnement de l'AFD ne s'est pas démentie.

En l'espace de dix ans, l'AFD a investi plus de 108 millions d'euros dans les projets d'alimentation en eau potable et d' assainissement notamment.

'L'appui de l'AFD conforte l'engagement du chef de l'Etat qui, dans son discours à la nation le 1er avril 2020, a pris des mesures fortes pour protéger et accompagner les couches les plus défavorables dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la covid-19', a déclaré M. Yaya.

'Vous le savez, le partenariat entre la France et le Togo est un partenariat fort.

L'AFD travaille quotidiennement à construire ensemble avec vous des projets dans les secteurs liés à la mise en oeuvre du Plan national de développement', a indiqué pour sa part Marc Vizy, l'ambassadeur de France au Togo.