Sénégal: Evolution des cours mondiaux des matières premières en mars dernier - Chute des coûts du pétrole, du sucre, du maïs, du blé et du coton

Au mois de mars 2020, les cours mondiaux du pétrole brut (-42,7%), du sucre (-21,9%), du coton (-11,6%), du riz (-9,3%), du maïs (-4,7%) et du blé (-1,6%) ont simultanément chuté.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), comparés au mois correspondant de l'année 2019, les cours mondiaux du pétrole brut (-51,7%), du coton (-19,2%), du sucre (-5,6%) et du maïs (-1,9%) se sont repliés .

Par contre, ceux du riz (+10,8%) et du blé (+5,0%) se sont accrus.

Au mois de mars le prix du baril du pétrole état de 31,9 dollars américains contre 55,7 soit une baisse de 42,7% en variation mensuelle.

Par rapport à la même période de 2019 (66,1 dollars américains) le coût du pétrole brut a chuté de 51,7%.

Concernant les cours du riz, la tonne valait 450,0 dollars américains au mois de mars dernier contre 496,1 dollars représentant une chute mensuelle de 9,3%.

Comparés aux données de 2019 avec 406,0 dollars la tonne, on note une progression de 10,8% sur le prix du riz.

Pour le blé, l'Ansd fait savoir que le prix par bois de 60lb était de 458,0 US cents en mars dernier contre 465,6 US cents le mois précédent.

Ce qui représente une régression de 1,6% en variation mensuelle. Par rapport à la même période de l'année précédente (436,3 US cents / bois de 60lb), l'agence relève une progression mensuelle de 5,0%.

Aussi, l'Ansd montre une chute de 4,7% a été notée sur le prix du maïs au mois de mars dernier (359,7 US cents / boisseau) contre 377,4 US cents / boisseau un mois plus tôt.

Comparé à la même période de 2019 (366,6 US cents / boisseau), le coût du maïs a connu une baisse de 1,9% au mois de mars 2020 en situant à 359,7.

En ce qui concerne le sucre, l'Ansd indique que le prix était de 11,8 New York - cents/lb n°11 au mois de mars 2020 contre 15,1 New York - cents/lb n°11 un mois plus tôt.

Ce qui représente une régression de 21,9% mensuellement. Par rapport au mois de mars 2019 (12,5 New York - cents/lb n°11), le coût du sucre au connu également une baisse de 5,6%.

L'Ansd note enfin que le prix du coton était de 67,7 US cents/lb au mois de mars 2020.

Comparé à celui moi de février de la même année (76,6 cents/lb), le coût du coton a connu une chute de 11,6% en variation mensuelle.

Par rapport au mois de mars 2019 (83,8 cents/lb), le prix du sucre a enregistré une baisse de 19,2%.