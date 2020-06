Cote d'Ivoire: Le CNDH en campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire

Des missions conjointes du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) avec la Chaire Unesco pour la culture de la paix, d'information et de sensibilisation des populations sur les droits électoraux, les libertés politiques, les devoirs civiques et la culture de la paix consacrée à la période pré-électorale sillonnent le pays depuis ce lundi 8 juin et ce jusqu'au samedi 20 juin prochain.

Pour les premières étapes de cette mission, la présidente du CNDH, Namizata Sangaré et sa délégation, étaient respectivement à Man dans la capitale de la région du Tonkpi, à Guiglo, dans le Cavally. D'autres missions étaient à Minignan, Gagnoa, Katiola et Bouaké.

L'objectif de ces différentes missions est d'inviter les populations, particulièrement les nouveaux majeurs à s'impliquer dans la réussite de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale pour être à même d'exercer leur droit de vote au moment opportun.

Cette campagne se poursuivra dans les 13 communes du district d'Abidjan ainsi que dans les 31 régions administratives de la Côte d'Ivoire.

Les sessions d'information et de sensibilisation auront pour cible aussi bien les nouveaux majeurs que tous les corps de la société ivoirienne sur l'ensemble du territoire national et permettront de mettre l'accent sur l'importance du respect des Droits de l'homme et la culture de la paix et le rôle de chacun des acteurs du corps social dans la réussite du processus électoral 2020-2021.