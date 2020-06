Congo-Brazzaville: Fabrice Ondongo - « La Ligue de Pointe-Noire est en danger »

interview

Le président de Fleur du Ciel, Fabrice Ondongo, a lancé un appel au public sportif de la ville océane de soutenir les quatre clubs qualifiés au play-off ainsi que l'AS Cheminots qui jouera le match de barrage pour s'assurer les deux places qualificatives en L1.

Bonjour président ! Comment vivez-vous cette crise sanitaire ?

Ce n'est pas facile étant habitué au football. Mais, puisque c'est une pandémie, nous faisons avec. Cela ne nous rend pas service en voyant la forme des joueurs face au manque de compétition, surtout que le play-off a été maintenu. C'est un véritable casse-tête.

La suspension des compétitions à la suite de la crise sanitaire a été une chance pour la qualification de votre équipe au play-off ?

Non parce que nous étions quatrièmes à deux journées de la fin avec une différence de quatre points avec notre poursuivant, après avoir mené le championnat jusqu'à la 7e journée. La cumulation des nuls lors des trois derniers matches a fait que nous perdons trois marches. Cette baisse se justifie aussi par l'inexpérience de certains de nos jeunes joueurs qui ont beaucoup donné lors des journées précédentes. Nous avons eu plus de nuls et de victoires avec une seule défaite dans les pieds. Mais, malgré la 4e place, ils ont tenu le coup.

Quatre équipes de Pointe-Noire représenteront la Ligue au play-off, une compétition dont l'enjeu principal est la qualification de deux équipes en ligue d'élite. Le public sportif ponténégrin peut-il compter sur vous ?

Vous savez déjà que Pointe-Noire est en danger parce que l'AS Cheminots, qui était notre troisième représentant en Ligue1, jouera les barrages contre le deuxième du play-off tandis que le premier de ce tournoi sera automatiquement qualifié en Ligue1. Nous ne voulons pas en tant que Ponténégrin perdre cette place. C'est pourquoi j'appelle le public ponténégrin de nous soutenir vu le travail que nous avons fait en Ligue 2.

Après le déconfinement total, la fédération procédera certainement à l'organisation du play-off, l'unique compétition restée sur son calendrier annuel de la saison, avez-vous un œil sur vos joueurs ?

Juste après le lancement du confinement, nous avons demandé au staff technique de planifier un travail individuel à tous les joueurs pendants en ce moment de crise. C'est ce qui a été fait. Et de notre côté, nous attendons le déconfinement total pour reprendre les entraînements. Tout le monde est surplace. Nous avons le contact permanent avec tous les joueurs et le staff technique. De ce côté, il y a moins de souci pour nous.

Les clubs Ponténégrins, à savoir Munisport, Total, Nathaly's et Fleur du ciel que vous dirigez ainsi que l'AS Cheminots, sont-ils capables de relever le défi face aux clubs brazzavillois ?

Pourquoi pas. Je suis confiant parce que je suis à ma 3e saison en Ligue 2. Cette saison a été la meilleure et je suis certain que le classement occupé par Munisport, Total, Nathaly's et Fleur du ciel en Ligue 2 pourra être réitéré au play-off.

Vous avez renforcé votre équipe pour mieux s'y prendre à cette deuxième étape de qualification ?

Bien sûr ! Avant les deux derrières journées de la ligue 2, quelques joueurs allaient rejoindre le groupe. Il s'agit des jeunes que nous avons formés et quelques anciens joueurs à qui nous avons voulu bénéficier de leur expérience. Aussi, nous avons souhaité que la compétition se tienne à Dolisie ou à Madingou au lieu de repartir pour Brazzaville.

Les institutions internationales de football, la Fifa et la CAF, ont assisté toutes les fédérations nationales durant cette crise due au coronavirus, aviez-vous touché à ses émoluments

Nous avons eu la prime du confinement par le canal de la Fédération congolaise de football. Effectivement chaque club de L1 et L2 a reçu un chèque. Cela nous a permis de distribuer aux joueurs, le staff technique et le comité des supporters. Chacun a reçu un peu.

Vous avez un message à l'endroit des joueurs ?

Je demande à tous mes joueurs de respecter les mesures barrières. Lavez-vous les mains régulièrement, évitez les sorties inutiles, c'est le seul vaccin qui nous permettra de nous revoir tous après la reprise des activités sportives dans notre pays.