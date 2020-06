Angola: L'AN approuve les avis sur les projets de loi

Luanda — L'Assemblée nationale (AN) a approuvé, lundi, d'une manière générale, à l'unanimité, les avis sur les projets de loi portant sur le régime juridique des zones franches.

Le projet de loi sur le régime juridique des zones franches, d'initiative du Président de la République en tant que Titulaire du pouvoir exécutif, fait partie du programme de soutien à la production, à la substitution des importations et à la diversification des exportations, défini dans le Plan de promotion du développement national 2018-2022.

Il vise à fournir à l'économie nationale des opportunités et des conditions appropriées pour attirer des investissements qui accéléreront le processus de diversification et de modernisation de l'économie nationale.

Le texte, qui sera discuté en séance plénière le 17 de ce mois, entend créer un régime juridique pour la création de zones franches en République d'Angola par l'établissement de zones délimitées de libre-échange, à l'initiative de l'Etat ou du secteur privé, avec des avantages et des incitations fiscales, des régimes spéciaux et des structures modernes.

L'approbation de ce texte représente un nouveau paradigme du processus de développement socio-économique en Angola.

On espère transformer rapidement le pays en un lieu qui favorise l'industrialisation, l'absorption des nouvelles technologies, la création d'emplois, le soutien à la recherche et la recherche scientifique.

La proposition comprend huit chapitres et 43 articles.

Le même lundi, la proposition de loi modifiant la loi sur les marchés publics, avec huit articles, a été approuvée et vise à atténuer les contraintes vérifiées dans le processus de formation et d'exécution des marchés publics.

Cette initiative vise à introduire des règles concernant les opérations et les pratiques du marché, ainsi que les droits, obligations et garanties des opérateurs, afin de simplifier les procédures et d'assurer leur applicabilité.

Garantir plus de rapidité et de confiance dans le processus de passation des marchés publics et l'adaptation aux bonnes pratiques internationales sont d'autres objectifs.

A son tour, le projet de loi fondamentale pour le système de paiement en Angola, également approuvé lors de cette session de l'AN, fait partie du processus de changement et de modernisation du cadre juridique, lui donnant une base juridique qui offre des niveaux élevés de sécurité, de transparence et de robustesse associées aux bonnes pratiques internationales.

Ce texte vise à définir des règles claires, justes et transparentes et complètes concernant le fonctionnement et la supervision de la gestion du système de paiement en Angola, en vue de favoriser l'intégration de manière sûre et fiable.

Cette initiative vise à soutenir la croissance de l'économie nationale, ainsi qu'à garantir aux agents économiques de meilleures conditions opérationnelles.

La proposition comprend neuf chapitres et 122 articles.