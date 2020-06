Cote d'Ivoire: COVID-19 - Les patrons d'entreprise formés aux stratégies de digitalisation et d'automatisation des tâches

L'Institut National des Administrateurs de Côte d'Ivoire a organisé le jeudi 4 juin, un séminaire web (Webinar) avec pour thème : "réduire les impacts de la crise sanitaire en améliorant l'efficacité opérationnelle des conseils d'Administration".

Selon Mamourou Samaké, le formateur Senior Manager et Responsable Département Transformation et Solution Digitale au Cabinet Mazars, l'objectif de cette formation est de faire comprendre aux chefs d'entreprise l'essentiel de la transformation digitale, de leur apprendre la démarche pour réussir cette transformation et pour identifier les technologies à utiliser pour améliorer l'excellence opérationnelle en entreprise pour réduire les risques de cessation d'activité en période de crise.

En effet, depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus, l'INAD-CI ne cesse de prendre des initiatives pour modérer les conséquences économiques de cette épidémie sur la chaîne de production des entreprises nationales.

Les administrateurs qui visent la professionnalisation de leur métier en Afrique et la mise en place d'un réseau d'Administrateurs de Société Certifiée (ASC), poursuivent donc leurs formations en adaptant les moyens, en cette période de crise sanitaire, dans le respect des mesures édictées par le Conseil National de Sécurité (CNS).

Cette session de jeudi 4 juin 2020, a enregistré la participation d'une trentaine de patrons.

Ils ont échangé sur la notion de digitalisation et d'automatisation des tâches répétitives de l'entreprise, dans le but d'améliorer des processus et de réduire les risques d'erreurs.

Les différents mécanismes pour la mise en place d'un programme en charge de fournir les indicateurs de performance de l'entreprise ont été expliqués aux patrons.

Au dire du formateur, " la transformation digitale doit être pilotée par une vision, et non par un outil, point d'ancrage qui a pour vocation de soutenir l'ensemble des démarches de la transformation de l'entreprise".

En plus des séminaires virtuels hebdomadaires, ces managers d'entreprise se partagent des notes d'information à intervalle de temps réguliers dont la dernière en date, donne les clés de la tenue des Assemblées générales et réunions statutaires de Conseil d'Administration en période de crise.

Créé le 9 avril 2013, l'Institut des Administrateurs de Côte d'Ivoire est dirigé par Mme Zunon Kipré Viviane, première femme haut cadre de banque en Côte d'Ivoire.

L'INAD-CI est membre du Collège Mondial des Administrateurs de Société (CMAS) dont fait partie l'Institut Français des Administrateurs (IFA), l'Institut des Administrateurs du Québec (IAQ), l'Institut Marocain des Administrateurs (IMA) et l'Université Laval.

Le 29 janvier 2019, l'Institut National des Administrateurs de Côte d'Ivoire en Afrique a lancé le tout premier Programme Africain de Certification des Administrateurs de Sociétés dont l'échéance prévue pour début 2020 a été repoussé pour faute de Covid-19.