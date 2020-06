Soudan: Le Cabinet accueille la mission des Nations Unies au Soudan

Le Conseil des ministres a salué chaleureusement la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de former la Mission politique des Nations Unies pour le Soudan, considérant cette décision comme une victoire majeure pour le Soudan et pour les efforts déployés à tous les niveaux.

Le Cabinet a félicité toutes les parties qui ont travaillé à la préparation du dossier et à sa soumission au CSNU et à l'ONU et aux contacts qui ont eu lieu avec les États membres du CS pour clarifier et adopter le point de vue du Soudan.

Le ministre de la Culture et de l'Information, le porte-parole du gouvernement, Faisal Mohamed Saleh, a noté dans une conférence de presse après la réunion du cabinet aujourd'hui, qu'il y avait plus qu'un projet de cette décision, indiquant que la décision déterminée reflète les vues et le désir du gouvernement et tous les organes et partenaires de l'État national.

Il a ajouté que la décision affirmait le retour du Soudan à la communauté internationale et le rétablissement de son statut international, soulignant que cette mesure indiquait le désir de la communauté internationale de soutenir le gouvernement de transition et d'atteindre ses objectifs.

La réunion du cabinet d'aujourd'hui, a conduit à un long éclaircissement de la part du ministre des Affaires étrangères, Asmaa Mohamed Abdullah, sur la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la mission politique au Soudan, en plus de la décision de prolonger la mission (MINUAD).

Le conseil a également entendu un rapport sur les efforts déployés par la diplomatie et le gouvernement soudanais dirigés par le Premier ministre Abdullah Hamdouk depuis le début pour parvenir à un consensus sur une décision qui satisfait le Soudan et atteint les objectifs de la période de transition.

Le Conseil des ministres a souligné l'importance de la volonté de la partie soudanaise de coopérer avec la mission et de la création d'un mécanisme national pour commencer à y faire face.

Le Cabinet a affirmé qu'il n'y avait pas de composante militaire ou de sécurité au sein de la mission et que la mission était entièrement civile, ce qui indique que la composante militaire de la (MINUAD) est héritée de l'ère précédente.