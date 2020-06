Cameroun: Mort de Wazizi - Penda Ekoka dénonce un "leadership usé et fatigué", "une pseudo élite" lâche...

La mort suspecte du journaliste Samuel Wazizi continue à susciter beaucoup d'émotion au Cameroun et à l'étranger. La presse, des organisations de la société civile, des artistes et même des hommes politiques dénoncent ce manquement, tout en demandant des comptes au pouvoir de Yaoundé

Christian Penda Ekoka (président du mouvement AGIR-ACT) vient lui aussi de marquer sa désolation relativement à cet autre drame dû au fait que des hommes en tenue censés protéger les populations et les défendre contre toutes les atteintes, ont opté de faire chorus avec l'oppresseur. Il dénonce par ailleurs la "conspiration" par le silence et l'indifférence d'une une "pseudo élite corrompue, lâche, nombriliste et cupide, qui est complice de ce crime".

Ci-dessous le tweet De Christian Penda Ekoka

« Le plus dur pour nos compatriotes est ce leadership usé et fatigué, dans l'incapacité stratégique d'impulser, d'innover et de projeter le pays dans l'avenir. Nous sommes dans un bouchon sans horizon. Incapable d'anticiper et d'influencer le cours des évènements, il en subit les conséquences. Il a installé les populations dans le doute, le pessimisme, le désespoir, la résignation, le défaitisme et le fatalisme. Résignés et déshumanisés, on subit tout comme une fatalité : la mort inacceptable de Wazizi et d'autres similaires; Vamoulke et les autres qui croupissent des années durant dans les prisons sans justice ; nos compatriotes torturés sans nous révolter... L'étonnant c'est de voir une pseudo élite corrompue, lâche, nombriliste et cupide, qui est complice de ce crime. Toutes catégories confondues - enseignants, avocats, hommes de foi, hommes d'affaires, etc. Elle est dans la conspiration par son silence et son indifférence. »

Porté disparu depuis près d'un an après son kidnapping par des soldats camerounais, Samuel Wazizi a été donné pour mort il ya de cela près de 10 mois. Le tort de ce journaliste en service dans une chaîne de télé privée basée à Buea (sud-ouest anglophone) : dénoncer les massacres des civils anglophones par l'armée