Madagascar: Athlétisme / Centre International - Reprise progressive des entraînements

Les athlètes malgaches encore bloqués dans les différents centres internationaux ont repris le chemin de l'entraînement en attendant l'ouverture des frontières pour rentrer au pays.

L'attente semble interminable. Avec les mesures de déconfinement prononcées par le gouvernement mauricien, les trois athlètes malgaches évoluant au Centre international d'athlétisme de Maurice (CIAM) ont retrouvé le chemin des pistes. « On a repris les entraînements dans le stade depuis la semaine dernière. Tous les autres pensionnaires du centre sont tous déjà partis à l'exception de nous trois. Comme la saison est déjà terminée, nous suivons juste les entraînements en attendant le départ pour Madagascar.

En plus, on ne fait pas grand-chose à l'entrainement », a souligné Franck Todisoa Rabearison. Leur retour au pays est prévu pour le 15 juin 2020 avec le vol de rapatriement. « On attend la confirmation du vol, si nous pouvons quitter l'Ile Maurice à cette date. Air Mauritius va récupérer les Mauriciens bloqués à Madagascar le 18 juin, et l'avion prévu pour ce voyage part d'ici seulement avec les membres de l'équipage », a-t-il continué.

Comme Franck, Claudine Nomenjanahary et Cynthia Félicité n'attendent plus que le retour au pays. «C'est une bonne chose que de reprendre les entraînements, mais cela arrive trop tardivement, car la saison a déjà pris fin. Malgré le confinement, mes athlètes sont restés professionnels et je ne pense pas que, physiquement, ils accusent un gros retard. Et pour cette raison, je n'ai aucune inquiétude à me faire», a fait savoir l'entraîneur Stéphan Buckland, responsable du coaching au Centre international d'athlétisme de Maurice (CIAM) sur le mauricien. Comme 2020 est considérée comme une saison morte où toutes les compétitions internationales ont été reportées en 2021, la préparation de la prochaine saison débutera en septembre pour les pensionnaires du CIAM.

A Dakar, au Centre international d'athlétisme, l'entraînement au stade a été de courte durée. Les athlètes encore bloqués au CIAD de Dakar se contentent alors de s'entraîner au sein du centre. « Nous nous sommes entraînés une fois au Stade Senghor et ils ont interdit à nouveau l'accès à ce site », a expliqué Bezara Jean Robert.

Ce pensionnaire du centre de Dakar, confiné sur place depuis trois mois environ, n'attend plus que la reprise des vols pour pouvoir rentrer au pays. Avec la reprogrammation des Jeux Olympiques 2020 à 2021, les modes de qualification seront à nouveau ouverts dès le 1er décembre, et cela jusqu'au 29 juin 2021.