Madagascar: Biodiversité - Besoin d'investissements soutenu par la BAD

L'importance de la biodiversité est plus qu'évidente aujourd'hui où Madagascar avance un remède fait de plantes médicinales endémiques.

Une importance soutenue par le Groupe de la BAD (Banque Africaine de Développement) qui a annoncé l'organisation d'une série de webinaires qui réuniront des ministres, des experts, des analystes, des investisseurs/secteur privé, des partenaires, pour deux journées de discussions en ligne et de partage de connaissances. « Ces discussions seront l'occasion de rassembler et d'inspirer de nouvelles perspectives sur la manière de préserver la biodiversité terrestre et marine, et de l'utiliser à bon escient pour atteindre les Objectifs de développement durable et l'Agenda 2063 de l'Union Africaine », a communiqué la BAD.

Le premier webinaire s'est tenu le 5 juin et avait pour thème « Investir dans la biodiversité de l'Afrique pour un avenir résilient et durable ». Le second webinaire, qui s'est tenu hier, portait sur la biodiversité marine et la protection de 30% de la planète bleue d'ici 2023.