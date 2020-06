Madagascar: Solidarité côtière de Madagascar - Résurgence du clivage tribal

La « Solidarité Côtière de Madagascar » vise, entre autres, la relance de l'agriculture, en particulier les produits de rente comme le café.

La polémique autour de la construction du « Kianja Masoandro » remet au grand jour la lutte des ... castes entre les descendants des « Mpanjaka » et la lignée des « Mpanompo » du temps de la monarchie. Le clivage Hautes Terres - Côtes refait aussi surface en filigrane.

25 000 Ariary ou 125 000 Fmg. C'est le prix à payer pour toute commande en ligne d'un T-shirt sérigraphié « Miray hina » au dos et « Zahay Côtier » sur le devant. Une manière d'afficher la « Solidarité côtière de Madagascar » qui se trouvait au menu de la réunion constitutive tenue début février dans un restaurant de la capitale, et qui a vu la participation de représentants des 22 régions. Une identité côtière qui sort de l'ombre en pleine controverse sur le « Kianja Masoandro » et sur fond de pandémie de Covid-19 qui pourrait réactiver le mistigri du régionalisme ou réveiller le vieux démon du tribalisme.

Unité nationale. Le fait pour certaines associations de ceci ou comité de cela de revendiquer, sinon de s'approprier, l'héritage culturel et historique du « Rova d'Antananarivo » n'est pas non plus pour raffermir l'unité nationale pourtant indispensable pour faire face à l'ennemi commun et invisible qu'est le Coronavirus. Sans oublier le 60e anniversaire de l'Indépendance placé sous le double signe de la « Fierté nationale » et du « Patriotisme ». Le sentiment d'appartenance à un même pays devrait passer avant toute autre considération d'ordre politique, partisan, économique, social...

Instrumentalisation. Quant à la dimension tribale, le mot d'ordre est l'unité dans la diversité du « peuple malagasy qui constitue une nation organisée en Etat souverain, unitaire, républicain et laïc ». Des valeurs qui n'ont pas à être confinées quoique le pays soit en état d'urgence sanitaire depuis plus de deux mois. En somme, un mois et une semaine après la publication sur les réseaux sociaux de la « Solidarité côtière » dont la consonance n'est pas sans rappeler la cause côtière que les partisans de l'instrumentalisation du « diviser pour régner » brandissent à chaque moment difficile traversé par le pays. Y compris en cette période de crise sanitaire. Au risque de jouer avec la vie des Malagasy qui souhaitent certainement que la politique politicienne soit mise en quarantaine pour éviter la transmission du virus de la division.