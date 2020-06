Madagascar: Journée mondiale des archives - Madagascar marque le coup ce jour

Dans les travées du bureau des Archives nationales malgaches à Tsaralalàna, avec ses ouvrages inestimables.

Le 9 juin a été déclaré journée mondiale des archives, Madagascar prend part à cet évènement vu qu'il possède son bureau national des archives à Tsaralalàna. La bibliothèque de cette institution recèle des ouvrages uniques et dignes d'intérêt, que ce soit pour les chercheurs ou pour les simples citoyens portés par la curiosité. " La bibliothèque est un lieu qui sert à stocker et à conserver les livres. A ce titre, la Direction des archives nationales dispose d'une bibliothèque bien garnie d'un peu moins de sept mille ouvrages."

Pour dire que Madagascar possède plus de 350 ans d'écrits bien conservés. Le plus ancien ouvrage « Davenant W.Knight, - Madagascar with other poems... the fecond - date de 1648 ». A en juger par le nombre des œuvres et photographies inexploitées mais tout simplement gardées dans les archives nationales, les Malgaches semblent encore ne pas être conscients des richesses inestimables dont regorge la capitale du pays. Ce, pour n'en citer que les « 351 ouvrages qui parlent de Madagascar dans les temps anciens, les 214 ouvrages aux alentours de l'époque coloniale et les 149 ouvrages à propos de la République malagasy ». Par ailleurs, le plus récent ouvrage est « Les cahiers d'images et mémoires : Images des outre- mers pendant la Grande guerre », sorti en 2015.