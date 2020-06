Madagascar: Météo - Période hivernale, les températures minimales chutent

: Le Coronavirus et certains virus du même acabit seraient plus résistants en hiver, selon les experts. (crédit photo : Princy)

Madagascar est en pleine saison hivernale en ce moment. De ce fait, le froid se fait grandement ressentir et la température minimale chutera pour les trois prochains jours, selon les prévisions du service de la météorologie de Madagascar, en raison de l'influence de l'Alizée. Ainsi, la température minimale sera de 10° C à Antananarivo et Fianarantsoa et de 8° C à Antsirabe pour ce jour et restera stationnaire jusqu'au jeudi 11 juin 2020. Pour la maximale, Mahajanga enregistre une température de 33° C et Maevatanàna de 32° C.

Précipitations à l'Est. La perturbation atmosphérique localisée du côté Ouest de l'île est prévue se déplacer progressivement vers l'Est. Ce qui va entraîner des pluies orageuses sur Analanjirofo et Atsinanana ce jour. Des pluies faibles seront également observées à Sambava, Antalaha, Alaotra Mangoro, Vatovavy Fitovinany, Atsimo-Atsinanana, Taolagnaro et la partie Est de Haute Matsiatra et Ihorombe. Quant à la partie Est des Hautes terres, le temps sera nuageux, suivi parfois de crachins. Pour les autres régions, on aura droit à un temps sec.

Aucun changement jusqu'à jeudi. Si l'on se fie aux prévisions météorologiques, il n'y aura aucun changement notable que ce soit au niveau de la température ou du temps dans les trois prochains jours. Le climat demeurera sous l'influence du régime d'Alizée. Par contre, les vents forts de 50 à 60 km/h avec rafales sur la portion côtière entre Cap d'Ambre et Vohémar persisteront jusqu'à ce jour vers 12 h. La vigilance vent fort reste donc d'actualité pour Mahajanga et Analalava.