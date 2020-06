Madagascar: En attendant une reprise sous haute surveillance

Les Malgaches semblent avoir totalement intégré l'idée de la présence du Coronavirus dans leur vie quotidienne.

Ils se sont totalement adaptés à l'état d'urgence sanitaire et la plupart d'entre eux ont retrouvé les habitudes d'une vie normale. On s'aperçoit qu'ils veulent profiter pleinement de la liberté qu'on leur a laissée jusqu'à 15h pour vaquer, au mieux, à leurs occupations comme le montrent les embouteillages monstres sur les différents axes de la capitale. C'est le signe d'une envie de reprise après cette paralysie de la vie économique. L'épidémie est bien là, mais le désir d'aller de l'avant est le plus fort. Il est soutenu par l'annonce du président de la République d'une rencontre prochaine avec les différents acteurs de la vie économique.

En attendant une Reprise sous haute surveillance

L'exemple des pays européens qui sont passés au déconfinement, d'abord avec prudence puis avec de plus en plus d'assurance, ne devrait pas nous dicter la voie à suivre car les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes. Les conseils scientifiques de ces nations se veulent rassurants et affirment que l'épidémie de Covid-19 est maîtrisée chez eux. Les gens sont sortis et ont profité pleinement de leur liberté retrouvée. La machine économique a redémarré, peut-être encore timidement mais elle est prête à continuer sur sa lancée. L'Etat a manifesté sa volonté de l'accompagner, et a élaboré un plan de relance qui va injecter des milliards d'Euros. Chez nous, on sent comme un frémissement.

Les appels des opérateurs économiques en direction de l'Etat sont pressants, et ce dernier les a entendus. De nombreuses faillites d'entreprises se profilent à l'horizon et si on ne leur vient pas en aide, le licenciement de centaines de milliers d'employés va avoir lieu. Les secteurs du tourisme et du textile sont durement impactés. Les semaines à venir vont être décisives car des solutions seront apportées par l'Etat, et la survie de nombreux Malgaches va en dépendre. Le Coronavirus est bien présent, mais ces derniers sont prêts à aller de l'avant. La reprise se fera mais elle est subordonnée à de nombreuses conditions : elle aura lieu sous haute surveillance.