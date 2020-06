Congo-Kinshasa: André Kimbuta appelle les V.Clubiens au calme et promet une solution !

Deux semaines après l'annonce de la démission du président de coordination de l'AS V.Club, le Général Gabriel Amisi Kumba dit "Tango Four", la course à sa succession est déjà très engagée. Les piliers de cette équipe ; cadres et anciens joueurs réunis au sein du conseil suprême ont déjà entamé les pourparlers.

A la réunion du dimanche 7 juin, ils ont pris le taureau par les cornes, posant les pour et les contre du départ de Gabriel Amisi. Au sortir de cette réunion, André Kimbuta Yango, un des membres du conseil suprême, a invité tous les V.Clubiens au calme, et leur a promis une solution en cas où Gabriel Amisi restait formel sur sa décision consistant à prendre sa retraite. "V.Club ne sera pas dans la rue", a-t-il promis.

«Il ne faut pas avoir peur, ne vous agitez même pas. V.Club est une grande équipe. Nous avons l'habitude, nous, V.Clubiens de régler tous nos problèmes en famille. Encore une fois de plus je vous dis, il ne faut pas avoir peur. Nous allons trouver une solution entre nous cadres de l'équipe au niveau de la commission des supporteurs, au niveau du comité de coordination, au niveau du comité de sages que nous appelons conseil suprême composé par des cadres et anciens joueurs de V.Club », a déclaré l'ancien Gouverneur de la Ville Kinshasa.

Par rapport au temps, il faut dire que si la situation sanitaire le permet, il ne reste plus qu'un mois et demi pour que la nouvelle édition du championnat national ne commence, à en croire la Fédération congolaise de football association (Fécofa), qui veut démarrer cette 26ème édition au début du mois d'août conformément à la loi sportive. Face à cette urgence, André Kimbuta indique que V.Club ne sera pas dans la rue, une solution sera trouvée : « je vous rassure que nous allons nous entendre, et nous allons trouver une solution qui sera bénéfique pour notre équipe, une solution que tous les V.Clubiens seront contents de ça. Nous avons déjà commencé les pourparlers, mais entre temps, je vous demande de rester calme, et de prier pour notre équipe, l'AS V.Club ».

«Général n'a pas encore quitté V.Club... »

Par ailleurs, André Kimbuta Yango précise que le Général Tango Four n'a pas encore quitté V.Club. Bien qu'il ait déposé sa démission, mais il demeure jusqu'à preuve du contraire, président de coordination de V.Club : « il est vrai que notre président de coordination le Général Tango Four que je salue en passant, a dit qu'il était fatigué, il voulait prendre sa retraite. Il a confirmé ça lui-même, il est venu voir le président du conseil suprême, le Colonel Nyombi, simplement, le Conseil suprême n'a pas le pouvoir d'accepter ou de rejeter sa démission vous connaissez les règlements. C'est l'assemblée générale qui a le pouvoir ».

Pour le moment, explique Kimbuta Yango, le conseil suprême a seulement pris acte, et il est en train d'examiner le problème à l'interne, spécifiant que les problèmes de V.Club ont toujours été résolus en famille. C'est ce qu'il lui fait dire : tant que le Général n'a pas encore la réponse de l'assemblée générale, encore moins celle du conseil suprême, il est et reste toujours le président de l'AS V.Club.

C'est dans ce sens que Kimbuta André réitère son appel au calme de tous les V.Clubiens, d'autant plus que le résultat est toujours sur la table. « Si la solution serait qu'il puisse reprendre l'équipe, il va la reprendre parce que c'était un V.Clubien. S'il nous convainc et qu'il convainc aussi l'assemblée générale que vraiment il ne peut plus, il doit se reposer, nous allons trouver une solution de recharge, mais pour le moment nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, nous examinions le problème. Que les Vclubiens nous fassent confiance, nous allons trouver une solution durable pour notre chère équipe », a conclu André Kimbuta qui a d'ailleurs déjà dirigé V.Club de 1998 à 2000.