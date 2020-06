Congo-Kinshasa: Udps - Patricia Nseya choisie pour seconder Mabunda au perchoir de l'Assemblée Nationale

L'épilogue du feuilleton Jean-Marc Kabund aura lieu le vendredi 12 juin, soit trois jours avant la fin de la Session de mars, selon le calendrier rendu public par le Bureau de l'Assemblée Nationale. «Campagne électorale : les 09 et 10 juin 2020 jusqu'à 00 heures ; Audition des messages des candidats et élection du Premier Vice-Président au cours de la séance plénière du 12 juin 2020 à partir de 12 heures ; Installation officielle du Premier Vice-Président... », stipule une décision signée par l'Honorable Présidente Jeanine Mabunda en date du 4 juin 2020. Ce week-end, le Président de la République et Autorité morale de l'UDPS a tranché. C'est la Députée nationale Patricia Nseya qui portera les couleurs de ce parti présidentiel à la prochaine élection du 1er Vice-président de cette institution parlementaire.

Mais, beaucoup se demandent si Kabund déchu et ses partisans de l'UDPS ont déjà dit leur dernier mot dans cette affaire. Pour certains irréductibles, le tandem Kabund - Kabuya attend la fin de la Session en cours pour contre-attaquer et, surtout, la nouvelle convocation du pétitionnaire Jean-Jacques Mamba à la Cour de Cassation où celui-ci n'est toujours pas acquitté par rapport à l'accusation de faux en écriture et usage de faux. Oseront-ils défier le Président Félix Tshisekedi ?

Dans cette même décision signée Mabunda, il est mentionné que les candidatures au poste de Premier Vice-Président sont présentées par les partis politiques, les regroupements politiques ou par les candidats indépendants. A ce propos, l'épée de Damoclès ne plane donc plus au-dessus des têtes des Députés nationaux issus des rangs de l'UDPS menacés d'auto exclusion. Car, selon la dernière déclaration politique d'Augustin Kabuya, tout Député national UDPS qui osera se porter candidat à cette élection sera automatiquement exclu du parti avec toutes les conséquences que cela comporte. La rencontre Tshisekedi - groupe parlementaire UDPS et Alliés vient-elle de tourner cette page ? Et que dit la fameuse base du parti ?

Contrairement au directoire officiel, l'autre aile ou la fronde de cette formation politique pilotée par le tandem Shabani - Wakwenda n'a cessé d'exhorter les membres du groupe parlementaire UDPS et Alliés à concourir à cette élection en vue d'occuper le fauteuil laissé vacant par Jean-Marc Kabund après sa déchéance.

L'opinion attend voir l'épilogue de cette saga politico-judiciaire. Prochain rendez-vous, le 12 juin 2020.