Congo-Kinshasa: COVID-19 - Le pays bénéficie d'un « pont aérien humanitaire » de l'Union Européenne

Le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, était en tête-à-tête avec une forte délégation de l'Union Européenne, ce lundi 8 juin 2020, à la Cité de l'Union africaine, conduite par le Commissaire Européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian ainsi que son collègue Belge, Philippe Goffin.

Trois personnalités européennes de haut niveau en visite officielle en République démocratique du Congo dans le cadre du « Pont aérien humanitaire » initié par la Commission européenne, la Belgique, la France et les organisations d'aide humanitaire, en coopération avec les autorités congolaises pour soulager la crise sanitaire en RDC due au coronavirus. Pendant une heure, le Chef de l'Etat, assisté de son Directeur de cabinet ai, Eberande Kolongele, et de la Ministre des affaires étrangères, Ntumba Nzenza, a échangé avec ses hôtes sur la pandémie de Covid-19 en RDC, ses effets néfastes, et des efforts fournis par le gouvernement pour juguler la crise. Juste après l'audience, Félix Tshisekedi a eu un entretien en aparté avec Jean Yves le Drian auquel Samy Badibanga Ntita, le Premier Vice-Président du Sénat, a été associé.

A tout prendre, Félix Tshisekedi a salué, à juste titre, l'aide apportée par l'Union Européenne.

Arrivés ce lundi matin, par l'aéroport international de N'djili, par un vol spécial, cette délégation a atterri avec une aide humanitaire importante. Il s'agit de trois avions transportant 40 tonnes de frets notamment des masques, des combinaisons, du matériel de soutien nutritionnel, des médicaments et des travailleurs humanitaires qui viennent en complément des efforts déployés par le ministère de la santé de la RDC et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En plus des dons en nature et service, un financement humanitaire de l'Union européenne à hauteur de 40,83 millions d'euros est prévu en faveur des personnes les plus vulnérables en RDC.

Au sortir de cet entrevue, le Chef de la délégation, Janez Lenarcic, commissaire Européen en charge de la gestion des crises, a remercié le président Felix Tshisekedi pour l'accueil qui leur a été réservé et pour avoir facilité ce vol humanitaire en cette période.

Selon lui, cette visite est clairement justifiée par la situation humanitaire jugée préoccupante par l'Union européenne en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo.

En effet, actuellement, plus de 15 millions des congolais ont besoin d'une aide humanitaire et la situation risque de s'aggraver avec cette pandémie.

Cependant, l'autre raison de cette démarche est le souci de permettre l'acheminement du personnel et de l'aide humanitaire en cette période compte tenu des restrictions sur le transport aérien.

Janez Lenarcic a également affirmé avoir eu des entretiens très approfondis sur des questions politiques, économiques, sécuritaires et sociales avec le président de la République.

Un pont humanitaire établi entre la RDC et l'UE

Il sied de noter que l'aide humanitaire de l'Union européenne pour renforcer la lutte contre la pandémie de covid-19 est composée, entre autre des purificateurs d'eau, du matériel médical et de laboratoire, des gans, des masques et des équipements de protection individuelle. Ce fret avait été réceptionné par la ministre des affaires étrangères congolaise.

Avec la réception du premier lot de Un pont humanitaire est établi entre la RDC et l'UE pour acheminer le reste des 40 tonnes d'aide.

En visite de 48H en RDC, après Kinshasa, la délégation humanitaire européenne se rendra ce mardi 9 juin à Goma, à l'est du pays, avant de prendre l'avion pour Bruxelles.

Il y a lieu de signaler, par ailleurs, que la RDC est le troisième pays africain à bénéficier du pont aérien humanitaire de l'Union Européenne, après la République centrafricaine et le Sao Tomé-et-Principe.

La délégation de l'UE chez le Premier ministre Ilunga

Toujours ce lundi, le Chef du Gouvernement congolais, Ilunga Ilunkamba, a reçu, à l'Immeuble Intelligent, cette délégation de l'Union Européenne. Le séjour de ces personnalités à Kinshasa s'inscrit dans le cadre d'un pont aérien humanitaire organisé par l'UE pour soutenir la lutte contre la pandémie de covid-19 dont les effets ont impacté négativement plusieurs secteurs vitaux.

Il faut signaler que quelques membres du Gouvernement congolais ainsi que le Coordonnateur du secrétariat Technique du Comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie du Covid 19, Jean-Jacques Muyembe, ont aussi pris part à cette réunion entre le Premier Ministre Ilunga et la délégation de l'UE.

Côté gouvernement congolais, ont pris part à cette réunion le Vice-Premier ministre en charge de l'intérieur et Sécurité, Gilbert Kankonde, la Ministre d'Etat aux Affaires Etrangères, Marie Tumba Nzeza, le Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants, Ngoie Mukena, le Ministre des Actions humanitaires et Solidarité Nationale, Steve Mbikayi , ainsi que le Vice-Ministre de la santé, Albert M'petiBiyombo.