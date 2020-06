Madagascar: Emploi - Les travailleurs de nuit réclament de l'aide de la part de l'État

Plus de quatre cent personnes n'ont plus de travail jusqu'à présent dans le milieu de la restauration et le travail de nuit, comme dans les discothèques et autres.

Ces derniers qui ne peuvent travailler à cause des couvre feu et les mesures restrictives prises pour lutter contre le coronavirus dans le pays. Hier, à Antanimena, ils ont brandi une banderole indiquant leur précarité durant la période de crise. Le secteur de la restauration est frappé de plein fouet par la crise, et c'est également le cas pour les personnes travaillant la nuit au niveau des discothèques et des casinos et autres sont les plus touchées.

« Comme tous nos compatriotes, on fait face à de nombreuses difficultés actuellement. Puisqu'on ne peut même pas travailler à cause de la situation. La plupart ont des familles à nourrir, d'autres sont restés bloqués dans la capitale, alors qu'ils ne travaillent plus et ils n'ont plus aucune épargne », déplore Naly Eddy Andriamananony, représentant des travailleurs. Ils adressent également une sommation à l'Etat afin de trouver une solution à leur problème. « On a déjà entamé de nombreuses procédures. Nous avons formulé une demande. On donne un délai afin que les responsables étatiques puissent nous tendre la main et nous appuyer », enchaîne le représentant.