Madagascar: Bande dessinée - Pov et Dwa rempilent avec « Dictature à Brickaville »

Le nouvel album de Pov et Dwa sera bientôt disponible. La continuité d'une saga de bande dessinée satyrique et teintée d'humour qui dépeint les méandres de notre société.

Une belle aventure aussi bien pour ses auteurs que pour les lecteurs. Voilà près d'une décennie que les aventures de ce personnage décrit comme asocial, paresseux et un brin opportuniste qu'est Rémy nous intrigue. Les talentueux Pov et Dwa, fiers portes étendard du neuvième art malgache, confirment la sortie au mois de juillet de « Dictature à Brickaville ». Editée chez Des Bulles dans l'océan, elle fait suite à une série de bande dessinée exceptionnelle. Prévue sortir au début de cette année, la suite de l'épopée de Rémy après « Mégacomplots à Tananarive » en 2011 et « Coût d'État à Tamatave » en 2014, a su se faire attendre, promettant une nouvelle fois d'enchanter tous les férus de bande dessinée nationaux.

Dessinateur de presse émérite, Pov ou William Rasoanaivo de son vrai nom a toujours su retranscrire avec objectivité sa vision de la société, plus précisément de l'ambiance politique qui y règne. À ses côtés, Eric Andriantsialonina dit Dwa a toujours mis un point d'honneur à raconter les récits du quotidien avec une approche taquine, mais ancrée dans la réalité. De quoi largement faire le succès de leur album, puisqu'ils sont tous les deux complémentaires et créatifs. « Dictature à Brickaville » illustre ainsi une trilogie parodique des turpitudes politico-économiques de Madagascar, un sujet qu'ils maîtrisent.

Réaliste et caricaturale

Depuis « Mégacomplots à Tananarive », les aventures de Rémy amusent et intriguent à la fois. Le fait est que bien au-delà de leur talent pour l'illustration et le dessin en général, Pov et Dwa surprennent continuellement grâce à leur talent pour la narration et l'écriture. Le récit de ce prochain album qu'est « Dictature à Brickaville » promet de réjouir les amoureux de polar et de complot en tous genres ainsi que ceux qui ont soif d'aventures. Après avoir perdu les élections universitaires dont il fut candidat dans le premier album, mais réhabilité lors d'un voyage d'études dans le second, Rémy part en stage professionnel à Brickaville.

Une ville qui se décrit comme un haut lieu de distilleries, officielles mais aussi et surtout officieuses, du rhum de la Grande île. Les barrages de contrôle y sont permanents et les malfrats pas toujours du côté des contrôlés. C'est dans cette atmosphère que notre héro va à nouveau tenter de se faufiler et de s'imposer à travers une histoire haletante et cocasse.