Madagascar: Tosika Fameno - Le paiement de la deuxième tranche prévu en juillet

L'État a prévu un coup de pouce en faveur des familles pauvres et vulnérables des régions Analamanga, Atsinanana et Matsiatra Ambony. Le transfert monétaire non conventionnel, appelé « Tosika Fameno », constitue une riposte à la crise sanitaire du coronavirus.

Il s'agit de transférer une aide financière à l'endroit des ménages pauvres et vulnérables -incluant les catégories des travailleurs informels comme les conducteurs de taxi, les femmes de ménages, les lavandières... et les ménages les plus exposés au risque d'insécurité alimentaire dont les revenus sont affectés par le confinement - pour une durée de deux mois. Action contre la faim (ACF) et Care, ont effectué le ciblage des ménages bénéficiaires par fokontany en respectant la méthodologie de sélection commune définie par les partenaires.

Du 2 au 5 juin, les deux acteurs sont intervenus au titre du premier paiement dans quatorze fokontany des Ier, IVe et VIe arrondissements de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA). Plus de quinze mille trois cents ménages ont reçu chacun la somme de 100 000 ariary. Le paiement de la deuxième tranche, en faveur des mêmes bénéficiaires, est prévu pour le mois prochain. ACF et Care restent intransigeants sur la transparence de gestion et de redevabilité.