Madagascar: Document administratif - Réouverture progressive des centres immatriculateurs

Après près de trois mois de fermeture, les centres immatriculateurs (CIM) vont rouvrir leurs portes, demain 10 juin, à l'exception de celui de Toamasina. Ils reprennent progressivement leurs activités. « Il n'y aura pas de réception de nouveaux dossiers, pour le moment. Nous allons traiter les dossiers déjà déposés, uniquement», a expliqué le chef du centre immatriculateur d'Antananarivo, Briand Philippe Randriamahafehy, hier.

Ces centres vont commencer par la délivrance des permis de conduire et des cartes grises, le traitement des nantissements et le visa des cartes violettes.

Ces activités vont se dérouler sous certaines conditions pour éviter la propagation du virus de Covid-19 qui circule dans la communauté. À Antananarivo, où le virus fait plusieurs victimes, pas plus de cinquante personnes par jour seront servies. Le CIM va communiquer les listes des usagers sur sa page Facebook et les afficher dans ses bureaux à Ambohidahy ou à l'Alhambra Ankadimbahoaka, une semaine à l'avance.

Leur heure d'ouverture est limitée entre 8 heures 30 et 11 heures 30 par jour. Le centre immatriculateur à Ambohidahy va assurer le traitement des attestations de non gage, l'inscription de gage et la radiation de gage, chaque lundi, mercredi et vendredi, et le visa de la carte violette aura lieu le mardi et le jeudi. Son annexe à l'Alhambra Ankadimbahoaka sera chargée de la distribution des cartes grises, le lundi, le mercredi et le vendredi. La délivrance du permis de conduire aura lieu chaque mardi et jeudi, dans le même endroit. Le port de masque et le respect des autres gestes barrières sont obligatoires pour toutes les personnes qui fréquentent ces bureaux. Les activités des CIM étaient suspendues depuis le début du confinement, au mois de mars. Ils décident de reprendre, demain, avec un service minimum et un nombre très limité d'usagers.